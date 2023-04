Europa League, Roma tradita prima delle semifinali

I giallorossi affronteranno nelle semifinali di Europa League il Bayer Leverkusen a metà maggio, con l’andata allo Stadio Olimpico

La Roma ha raggiunto il passaggio del turno in Europa League grazie a una spettacolare vittoria sul Feyenoord. Gli olandesi erano riusciti a vincere 1-0 al de Kuip grazie a una vittoria insperata, favorita anche dal rigore sbagliato di Pellegrini. Al ritorno c’erano tutte le carte in regola per fare bene e così è andata. I giallorossi, infatti hanno affondato gli olandesi 4-1 guidati da uno Stadio Olimpico gremito di tifosi, bandiere e amore.

In 67mila si sono presentati all’impianto del Foro Italico con tutta la voglia di sostenere i giallorossi. Non sono mancate neanche le sventure, con Gini Wijnaldum che ha lasciato il campo dopo 20 minuti e Chris Smalling che, invece, ha dato forfait nel secondo tempo. Entrambi i giocatori sono dovuti uscire per un problema al flessore della coscia. che li costringerà a stare fuori per qualche settimana. Mourinho spera di riaverli il prima possibile, soprattutto per la semifinale contro il Bayer Leverkusen.

I tedeschi hanno sconfitto l’Union Saint-Gilloise con lo stesso punteggio della Roma, 4-1 per abbattere i belgi che sono stati la cenerentola della competizione. Diaby, Bakker, Frimpong e Hlozek hanno abbattuto i gialloblù, che hanno provato a rispondere con Terho, ma la rete è valsa solo come gol della bandiera.

Europa League, Voeller ha deciso chi tiferà tra Leverkusen e Roma

Un grande doppio ex della gara è Rudi Voeller, ex attaccante di Roma e dei tedeschi, che sono anche squadra del cuore, nonché suo ex club, visto che ne ha ricoperto diverse cariche dal 2005 a oggi. Un incontro che unisce due tappe molto importanti nella vita del tedesco volante.

Come riporta il Corriere dello Sport, Rudi ha parlato di questa partita alla Bild a cui ha confessato che tiferà Bayer Leverkusen. L’ex numero 9, infatti, sostiene da sempre il club del piccolo paesino vicino Colonia e spera che possa raggiungere l’ultimo atto dell’Europa League. Un “tradimento” prima della gara che ci sarà tra circa un mese. Lo stesso Voeller però, ha provato ad addolcire la pillola affermando che la Roma ha vinto lo scorso anno la Conference League e quindi un’eliminazione sarebbe meno pesante.