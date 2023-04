Roma, valanga di soldi per Friedkin: il ruolo di Souloukou

I Friedkin hanno intenzione di far crescere ancora la Roma, anche attraverso diversi progetti extra-campo. All’orizzonte c’è una partnership.

I Friedkin, da quando hanno preso in mano le redini della Roma, hanno sempre lavorato con l’obiettivo di sfruttare le potenzialità del club e rendere la rosa più competitiva ad alti livelli. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: conquista della Conference ed ottimi risultati, quest’anno, tra Serie A ed Europa League.

Gli imprenditori statunitensi, però, non vogliono affatto fermarsi. Sanno che il brand può crescere ancora di più e così, in estate, proveranno a portare nella capitale ulteriori innesti di qualità. José Mourinho, di recente, è stato molto chiaro a riguardo: le basi sono buone e solide, adesso per crescere ulteriormente servirà allestire una rosa maggiormente profonda e ricca dal punto di vista della qualità.

Il primo passo concreto in tal senso è stato fatto: Houssem Aouar, uno dei parametri zero più ambiti d’Europa, ha detto “sì” al contratto quinquennale messo sul piatto dal direttore generale Tiago Pinto e a partire dal primo luglio si unirà alla corte di Mou. In questi giorni, inoltre, il manager sta intensificando i contatti con l’entourage di Evan N’Dicka al fine di convincerlo a trasferirsi nella Città Eterna. I Friedkin, inoltre, hanno in cantiere diversi altri progetti extra-campo tesi a far crescere la società.

Roma, partnership possibile con Marinakis

In primis, il nuovo stadio a Pietralata: l’iter sta procedendo in maniera spedita con i Friedkin che contano di ricevere aggiornamenti positivi a stretto giro di posta. All’orizzonte, inoltre, sembra esserci una partnership strategica con l’attuale presidente dell’Olympiakos Evangelos Marinakis.

Il greco, socio di maggioranza del Nottingham Forest attualmente penultimo in Premier League, è alla ricerca di un altro club in cui investire e dare vita a nuove opportunità di business. La scelta, in particolare, è ricaduta proprio sulla Roma che di recente ha provveduto ad assegnare a Lina Souloukou (ex dirigente dell’Olimpyakos) la carica di Ceo. Una mossa questa, stando a quanto riportato da alcuni rumours provenienti dalla Grecia, che consentirebbe di avvicinare la parti e favorire il dialogo tra i Friedkin e Marinakis. Mourinho, dal canto suo, attende: vuole avere una Roma grandi firme per dare l’assalto ai trofei più prestigiosi.