Calciomercato Roma, duello da 15 milioni: Inter e Spalletti in agguato

Calciomercato Roma, colpo da 15 milioni in vista della sessione estiva. La concorrenza per Tiago Pinto è in aumento, Napoli e Inter sono pronte al duello e non solo

La stagione dei club è entrata nella volata finale in Europa. La Serie A ha chiuso ieri il trentunesimo turno in calendario, con il posticipo che ha visto la sconfitta della Roma in casa dell’Atalanta. La squadra guidata da José Mourinho ritrova la sconfitta dopo tre vittorie consecutive ed ora occupa il quarto posto a braccetto con il Milan di Stefano Pioli. Ad inseguire le due squadre c’è l’Inter di Simone Inzaghi, a meno due punti dalla coppia al quarto posto in classifica. Mentre il Napoli ha virtualmente chiuso i discorsi verso la conquista del terzo scudetto della sua storia.

La trentunesima giornata di Serie A ha visto la Roma cadere in casa dell’Atalanta di Gasperini. La squadra orobica si è imposta per 3-1 nella sfida del Gewiss Stadium, con i giallorossi puniti da episodi sfortunati, stanchezza ed infortuni. La Roma paga le fatiche europee di giovedì scorso, quando in 120 minuti è stata completata la rimonta europea ai danni del Feyenoord. Nella gara contro gli olandesi c’è stato l’infortunio muscolare occorso a Chris Smalling, vera e propria tegola per il reparto difensivo giallorosso. Reparto che in estate può essere rafforzato alle manovre di Tiago Pinto, che deve guardarsi però dalla concorrenza in aumento su uno degli obiettivi in Europa.

Calciomercato Roma, concorrenza alta per Doekhi: non solo Napoli e Inter sull’olandese

Riflettori accesi sul futuro del difensore centrale Doekhi, in forza all’Union Berlino. L’ex Vitesse è uno dei protagonisti dell’ottima stagione della squadra tedesca, arrivato a parametro zero la scorsa estate. Il suo nome è uno dei tanti accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto in Bundesliga, ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita.

Secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’, in Italia Inter e Napoli stanno seguendo con interesse il giovane olandese. Il cartellino del calciatore è salito di quotazione dopo l’anno in forza all’Union Berlino ed ora si assesta sui 15 milioni di euro. Lo stesso procuratore del classe ’98 ha ammesso come grandi club siano sulle sue tracce in vista della sessione di calciomercato estivo.