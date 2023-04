Juventus fuori dall’Europa: l’UEFA non aspetta

Nuova stangata in arrivo per la Juventus di Allegri. L’UEFA non aspetta la giustizia italiana e può arrivare la squalifica europea per la prossima stagione

Le vicende del calcio italiano tornano ad intrecciarsi con la Giustizia sportiva. Sotto i riflettori c’è la Juventus di Massimiliano Allegri, che nei giorni scorsi si è vista annullare la sanzione da quindici punti in Serie A. La squadra bianconera è in corsa su tre fronti, in classifica attualmente occupa il terzo posto, con tre punti di vantaggio sulla Roma di José Mourinho. Bianconeri ancora in corsa per la conquista della Coppa Italia ed in attesa di disputare la semifinale di Europa League contro il Siviglia, mentre l‘UEFA sembra pronta a presentare una nuova stangata verso il club bianconero.

Dopo aver conquistato il pass per le semifinali di Europa League la Roma e la Juventus sono cadute in campionato. Entrambe le squadre hanno trovato una sconfitta in trasferta nel trentunesimo turno di Serie A, facendo accorciare la classifica in zona europea. I bianconeri sono stati sconfitti dal Napoli, virtualmente già Campione d’Italia, mentre i giallorossi sono caduti in casa dell’Atalanta di Gasperini. La scorsa settimana il Collegio di garanzia del CONI ha restituito i quindici punti di penalità sottratti ai bianconeri nei mesi scorsi. In parallelo l’UEFA sta conducendo la propria indagine intorno al club bianconero, e la sentenza potrebbe arrivare in anticipo.

Inchiesta Juventus, l’UEFA non aspetta la Giustizia italiana: rischio squalifica dalle coppe europee

Negli uffici di Nyon seguono con forte interesse le vicende giudiziarie che coinvolgono la Juventus di Massimiliano Allegri. Se la Giustizia italiana ha deciso di restituire i quindi punti prima sottratti ai bianconeri, nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, l’UEFA potrebbe scegliere di sanzionare in anticipo la ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il rischio per i bianconeri è quello della squalifica dalle coppe europee in vista della prossima stagione. Le liste dei tornei continentali vanno chiuse entro fine luglio e se la giustizia sportiva italiana non dovesse pronunciarsi entro quella data da Nyon potrebbero scegliere di procedere in autonomia. La stangata europea fa tremare la squadra allenata da Allegri.