Calciomercato Roma, addio e sostituto pronto: sgambetto in Premier

La Roma ha messo nel mirino un esterno da regalare a Mourinho. Alla corsa si è iscritta una nuova pretendente.

La Roma, in estate, sottoporrà la propria rosa ad un restyling completo su input di José Mourinho. In particolare, il tecnico portoghese ritiene fondamentale il potenziamento delle corsie laterali alla luce del contributo fin qui offerto in zona offensiva dagli esterni al momento a sua disposizione.

Zeki Celik ad esempio, preso nella scorsa estate per 7 milioni dal Lille, ha fatto fatica ad ambientarsi nella nuova realtà. Nelle ultime due giornate di campionato contro l’Udinese e l’Atalanta il turco è stato riproposto dal primo minuto, senza tuttavia riuscire traccia. Il bottino, intanto, è quanto mai deludente: nessuna rete o assist in 26 apparizioni complessive. Stesso discorso per Rick Karsdorp, anche lui a quota zero in entrambe le categoria.

Leggermente migliori i dati riguardanti Nicola Zalewski e Leonardo Spinazzola. Il primo, spesso dirottato a destra a conferma della crisi di Celik, ha servito un assist il 28 gennaio contro il Napoli trafiggendo poi la retroguardia del Sassuolo il 12 marzo. L’ex Juventus, impegnato in una complicata trattativa per il prolungamento del contratto, dal canto suo presenta numeri leggermente migliori (un gol e 4 passaggi vincenti) ma non ancora del tutto soddisfacenti. Ecco perché Tiago Pinto, nelle prossime settimane, proverà a prendere quanti più cursori possibili.

Roma, si complica la strada per Grimaldo

Il mirino del direttore sportivo giallorosso è puntato su Alejandro Grimaldo in scadenza con il Benfica. Il terzino sinistro classe 1997 continua ad avere contatti costanti con i lusitani ma non ancora deciso se rinnovare, e restare così in Portogallo, oppure mettersi alla prova in altri contesti.

Nel frattempo, la lista delle spasimanti si è allungata. È notizia di oggi, come spiegato da ‘Sky Sport News’, l’inserimento del Fulham che conta di sostituire Layvin Kurzawa (destinato a tornare al Paris Saint Germain) proprio con Grimaldo. Le interlocuzioni sono destinate ad intensificarsi a stretto giro di posta con la Juventus ed il Milan alla finestra. In corsa c’è anche la Roma: Pinto da tempo sta lavorando su questo fronte e a breve si farà avanti con l’obiettivo di chiudere il secondo colpo di livello a parametro zero dopo quello di Houssem Aouar. Mourinho attende: nel 2023/24 vuole avere una Roma grandi firme.