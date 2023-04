Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: sfida col Milan

La Roma vuole rendere più imprevedibile la propria manovra. Nel mirino sono finiti un centrocampista ed una punta: occhio al Milan.

La stagione sta per entrare nella fase calda e può portare in dono, alla Roma, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League nonché la conquista dell’Europa League. Due obiettivi concreti, che José Mourinho intende centrare così da consentire al club di crescere ancora dal punto di vista sportivo ed economico.

Il direttore generale Tiago Pinto, in ogni caso, ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di innesti da regalare al mister originario di Setubal nel corso dell’estate. Il primo colpo, ovvero Houssem Aouar al quale è stato proposto un quinquennale, appare fatto ma il manager non intende affatto fermarsi qua. Oltre a potenziare la difesa, cercherà di rimpinguare il reparto offensivo prendendo elementi in grado di rendere maggiormente imprevedibile la manovra giallorossa.

Il mirino è finito in particolare su Tommaso Baldanzi diventato, a suon di gol (4) e prestazioni positive, un titolare inamovibile nell’Empoli nonché uno dei talenti più ambiti della Serie A. L’Empoli lo terrebbe volentieri almeno un altro anno, così da consentirgli di crescere ancora senza pressioni, ma intanto ha provveduto a fissare la base d’asta. Si partirà da 15 milioni ma la cifra è destinata a lievitare alla luce delle tante squadre iscrittesi alla corsa. Pinto ha poi segnato in rosso il nome di Alvaro Morata.

Roma, il Milan segue Baldanzi e Morata

Lo spagnolo è legato all’Atletico Madrid fino al 2024 ma il divorzio andrà in scena al termine dell’attuale stagione. I Colchoneros intendono rifondare la rosa e non ritengono più funzionale al progetto l’ex Juventus il quale verrà quindi inserito nella lista dei sacrificabili.

Morata, nonostante la folta concorrenza nel ruolo, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio mettendo a referto 12 gol e 3 assist in 39 apparizioni complessive. Un bottino apprezzato da Pinto che, nei prossimi giorni, studierà la strategia ritenuta più adeguata per prenderli entrambi. La fumata bianca, però, si preannuncia complessa da raggiungere: Il Milan, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, li ha infatti messi entrambi nel mirino. Baldanzi è ritenuto il perfetto sostituto di Brahim Diaz (possibile il ritorno al Real Madrid o lo sbarco all’Arsenal). Morata, invece, andrebbe a prendere il posto del deludente Divock Origi. Work in progress.