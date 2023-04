Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: derby per il bomber

La Roma, in estate, proverà a regalare a Mourinho un nuovo attaccante. Riflettori puntati su un bomber: sarà derby con la Lazio.

Il dato è eclatante: 30 pali colpiti, tra campionato e coppe. La Roma, in pratica, costruisce una manovra di qualità ma poi non sempre riesce a concretizzare, tra sfortuna e poca precisione, la mole di gioco creata. Ecco perché, in estate, il club proverà a regalare a José Mourinho un nuovo terminale offensivo.

L’attuale parco attaccanti, infatti, fin qui ha offerto un rendimento in chiaroscuro. Tammy Abraham, ad esempio, è rimasto ben distante dai picchi qualitativi toccati nella scorsa stagione. L’inglese, in 44 apparizioni complessive, è andato a segno soltanto 8 volte. Il calo rispetto al primo anno nella capitale (27 gol in 53 presenze) è evidente e non a caso il direttore generale Tiago Pinto ha cominciato a valutare l’idea di cederlo al migliore offerente, così da incamerare fondi preziosi da destinare all’ingaggio del suo sostituto.

Andrea Belotti, dal canto suo, presenta un quadro ancor più negativo: per l’ex capitano del Torino appena tre centri, tutti in Europa League. In Serie A, invece, deve ancora sbloccarsi. Sospeso, infine, il giudizio nei confronti di Ola Solbakken: il norvegese, acquistato a giugno a parametro zero, è stato spesso fermato dagli infortuni ma è comunque riuscito a mettere a referto una rete (al Verona) ed un passaggio vincente.

Roma, la Lazio si inserisce per Nzola

I riflettori di Pinto sono puntati su M’Bala Nzola dello Spezia. Il contratto che lega la punta ai bianconeri scade nel 2024 ma il divorzio, visto che la trattativa per il rinnovo è finita in stand-by, può concretizzarsi già in estate. Per prenderlo servirà una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni, con la concorrenza che si preannuncia piuttosto folta.

Per Nzola, ad esempio, di recente ha iniziato a muoversi il Torino mentre è di queste ore, come confermato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’inserimento della Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di un elemento di comprovata esperienza in grado di giocare al posto di Ciro Immobile (quest’anno alle prese con numerosi problemi fisici) o insieme al capitano della formazione di Maurizio Sarri. I contatti sono scattati ma il direttore sportivo Igli Tare piazzerà l’affondo decisivo soltanto in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Roma, dal canto suo, proverà ad anticipare i tempi. Nzola si trova bene a La Spezia ma, a 26 anni, ambisce a mettersi alla prova in contesti più competitivi. Pinto affila le armi: sarà derby di mercato in estate.