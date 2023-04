Roma-Milan, recupero lampo ufficiale: rientra nel big match

Roma-Milan si avvicina, sabato pomeriggio ci sarà il big match allo stadio Olimpico. Tanta attenzione alla situazione dell’infermeria delle due squadre, c’è il recupero lampo

Sabato pomeriggio allo stadio Olimpico si giocherà Roma-Milan. La sfida, in programma per la trentaduesima giornata di Serie A, è un vero e proprio crocevia nella lotta al quarto posto in classifica. Le due squadre, che pareggiarono nell’andata di San Siro, sono ora appaiate in classifica a quota 56 punti. Giallorossi e rossoneri inseguono la Juventus di Allegri a meno tre lunghezze, con i bianconeri tornati al terzo posto dopo la restituzione dei quindici punti prima sottratti.

La stagione della Roma è entrata nella volata finale, con la corsa al quarto posto e le semifinali di Europa League che attendono i giallorossi allenati da José Mourinho. In campionato la Roma è uscita sconfitta dal Gewiss Stadium di Bergamo, dove l’Atalanta si è imposta per 3-1 dopo una gara segnata da eventi sfortunati e nuovi infortuni con cui fare i conti per i giallorossi. Paulo Dybala ha svolto gli esami strumentali ieri dopo il colpo subito alla caviglia, nessun grave infortunio per l’attaccante argentino che dovrebbe recuperare almeno per la panchina in vista del big match dello stadio Olimpico. Mentre da Milanello arrivano buone notizie per Stefano Pioli in casa rossonera, il recupero lampo è ufficiale.

Roma-Milan, Stefano Pioli recupera Giroud: infortunio alle spalle per l’attaccante francese

L’infermeria rossonera non è affollata come quella della Roma, al momento gli unici indisponibili in casa Milan sono Ibrahimovic e Pobega. Ieri era scattato un piccolo allarme intorno alle condizioni di Olivier Giroud, che saltò per infortunio la sfida contro il Lecce della trentunesima giornata di Serie A.

L’attaccante francese ha svolto la seduta in gruppo quest’oggi a Milanello. Il recupero lampo del centravanti è ufficiale per Stefano Pioli, pronto a lanciarlo dal primo minuto nello scontro diretto per il quarto posto. A fornire l’ultimo aggiornamento è stato il giornalista Martin Sartorio, intervenuto in diretta sul canale Twich TV PLAY a calciomercato.it. Le parole del cronista: “Olivier Giroud è tornato a lavorare in gruppo. Quelle tensioni ed ansie dovute a fake news di ieri mattina sono state spazzate via completamente perché Giroud è tornato in gruppo ed è a disposizione in vista della partita con la Roma”