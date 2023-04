Calendario Roma, UFFICIALE: ecco le ‘nuove‘ date

Roma, ecco date e orari ufficiali del campionato di Serie A da qui alla fine della stagione. Appuntamenti da segnare in rosso sul calendario

Da adesso in poi avete date e orario di tutte le partite del campionato. E sappiamo benissimo quanto la Roma dovrà sudare per cercare di raggiungere il proprio obiettivo stagionale, quello della qualificazione alla prossima Champions League. Sì, senza pochi dubbi, arrivati anche a questo momento della Serie A, i giallorossi ci credono. E ci vogliono andare nella massima competizione europea.

E la Lega di Serie A, pochi minuti fa, ha ufficializzato anticipi e postici delle ultime giornate del campionato. Quelle decisive. Tenendo presente anche che oggi ne sono state posticipate tre che erano già state calendarizzate nei giorni scorsi. Tutto per motivi di ordine pubblico, relativi alla possibilità che il Napoli, domenica pomeriggio, possa vincere lo scudetto.

Roma, ecco tutte le date fino alla fine della stagione

Dello slittamento della partita contro la Salernitana ve ne avevamo parlato già nella mattinata di oggi, visto che c’è la semifinale di Europa League che aspetta la formazione di Mourinho contro il Bayer Leverkusen. Ma quello è solo uno di appuntamento rispetto a tutti quelli che rimangono alla fine del massimo campionato italiano.

Insomma, senza andare troppo per le lunghe, ecco tutte le date e gli orari – con relative dirette televisive – che vedranno impegnate la squadra di José Mourinho da qui alla fine del campionato. Quindi, siccome sono ufficiali, non prendete impegni: la Roma, in questa parte finale di stagione, ha davvero bisogno di tutti. Allo stadio, a casa, in trasferta, nei pub o dove meglio credete. La Roma ha bisogno di tutti per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

A tal proposito la Lega ha provveduto a diramare gli orari e le date del 35° e del 36° turno. Bologna-Roma è in programma domenica 14 maggio alle ore 18, con Roma-Salernitana, invece, che andrà in scena lunedì 22 maggio alle 18.30. In base alle semifinali di Europa League, però, il match tra i giallorossi e i granata potrebbe essere programmata lunedì 22 maggio alle 20.45 ed Empoli-Juve martedì alle 20.45.