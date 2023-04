Calciomercato Roma, bomber all’asta: nuova rivale per Pinto

La Roma sonda il terreno per un attaccante della Serie A. La concorrenza, però, aumenta di giorno in giorno. Si muove un altro club.

La Roma ha iniziato a sondare il mercato, alla ricerca di elementi di qualità da regalare in estate a José Mourinho. Una delle priorità del club, in particolare, consisterà nel potenziare il reparto offensivo: diversi i calciatori finiti nel mirino del direttore generale Tiago Pinto che, oltre a potenziare la rosa, sarà chiamato anche a rispettare i paletti economici imposti dalla Uefa.

Uno dei nomi seguiti dal manager giallorossi è Roberto Firmino, che lascerà il Liverpool al termine della stagione a parametro zero. Il Marsiglia, di recente, ha provato ad effettuare il blitz vincente senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” della punta. Alla corsa si è iscritto anche il Barcellona pur non ritenendo prioritario l’ingaggio del brasiliano. La Roma, su input di Mourinho, lo segue e a breve proverà ad intensificare i contatti con l’obiettivo di provare a convincerlo ad accettare il trasferimento nella città Eterna.

Un’altra pista attualmente battuta conduce ad un bomber militante in Serie A. Si tratta di M’Bala Nzola autore di 15 reti e 3 assist in 28 apparizioni complessive con indosso la maglia dello Spezia. L’angolano è legato ai bianconeri fino al 2024 tuttavia il divorzio tra le parti può andare in scena già a luglio. La trattativa relativa al prolungamento del contratto, infatti, è finita su un binario morto con l’attaccante che ha cominciato a valutare l’idea di andare via e mettersi alla prova in contesti maggiormente competitivi. La lista delle pretendenti, però, si allunga di giorno in giorno.

Roma, aumenta la concorrenza per Nzola

Il primo a muoversi è stato il Torino ma il pressing del presidente Urbano Cairo non ha prodotto i risultati sperati dai granata. Nzola è poi finito nel mirino della Lazio che, in caso di conquista di un piazzamento in zona Champions League, provvederà a regalare a Maurizio Sarri un sostituto di Ciro Immobile (spesso fermato dagli infortuni quest’anno).

All’elenco, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, va aggiunta infine la Fiorentina che nelle prossime settimane dovrà valutare la posizione di Luka Jovic. Il serbo è andato a fasi alterne in questi mesi, non convincendo in pieno il tecnico Vincenzo Italiano: in caso di cessione, allora la Viola punterà forte proprio su Nzola. Lo Spezia, in piena lotta per non retrocede, intanto ha provveduto a fissare la base d’asta: si partirà da 15 milioni ma la cifra è destinata ad aumentare. Il futuro del calciatore è tutto da scrivere, la Roma ci pensa.