Prima la Roma, poi l’Inter: arriva il comunicato UFFICIALE

Roma e Inter protagoniste della rottura con lo sponsor Digitalbits. Arriva il comunicato ufficiale dopo le mosse dei due club di Serie A.

Il marchio Digitalbits è sparito dalla prima maglia della Roma. Tra pochissimo la squadra giallorossa scenderà in campo allo stadio Olimpico, per affrontare il Milan di Stefano Pioli. Sulle maglie della squadra allenata da José Mourinho non sarà presente lo sponsor che aveva campeggiato in primo piano fino alla scorsa gara. I giallorossi hanno deciso di togliere il marchio dello sponsor dopo il mancato pagamento di una tranche prevista per fine marzo. Ecco il comunicato ufficiale che coinvolge anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Lo sponsor Digitalbits è diventato un caso che coinvolge Roma e Inter in Serie A. Le due squadre hanno sospeso la partnership con la società che opera in criptovalute. Il marchio non sarà più presente sulle maglie della Roma, ed è stato eliminato anche dal sito ufficiale della società giallorossa. Dietro la decisione di sospendere lo sponsor da parte della società guidata dalla famiglia Friedkin c’è il mancato pagamento di una tranche prevista nell’accordo sottoscritto con i giallorossi. La Roma, tra pochi minuti in campo con il Milan, al posto del marchio dello sponsor porterà la dicitura storica “SPQR” sulla propria maglia.

Digitalbits risponde a Inter e Roma: il comunicato dopo la sospensione dello sponsor

La Lega ha accordato alla Roma la possibilità di usare lo storico acronimo al posto del marchio Digitalbits. Nel mentre la stessa società che opera nel campo delle criptovalute è uscita allo scoperto dopo la sospensione della parntership con i giallorossi, stessa situazione in cui è coinvolta l’Inter.

Ecco il comunicato ufficiale emesso nelle scorse ore da Digitalbits, che prova a far chiarezza sulla rottura con Inter e Roma. Il comunicato recita così: “Digitalbits foundation ha intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno il brand Digitalbits nel futuro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e di utilizzo della tecnologia blockchain.” Sul caso specifico: “I contratti di sponsorizzazione riguardanti l’esposizione del brand Digitalbits con le squadre di calcio As Roma e Inter sono stati conclusi con Zytara labs, all’epoca proprietaria del marchio.”