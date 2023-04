Calciomercato Roma, duello con la Juve: il Milan finisce al tappeto

Calciomercato Roma, sfida aperta per Tiago Pinto che può tentare un affascinante ritorno in Serie A. C’è anche la Juventus, mentre il Milan finisce al tappeto

La Roma è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Milan allo stadio Olimpico. La gara si è sbloccata nel recupero, con le reti di Abraham e Saelemaekers che hanno infiammato l’extra time. I giallorossi hanno sfiorato un’impresa ieri, falcidiati dalle assenze erano riusciti a portarsi avanti in pieno recupero grazie alla rete del numero 9 inglese. Il pareggio dei rossoneri ha riportato la lotta al quarto posto completamente aperta in vista delle gare finali di Serie A. Le due squadre, raggiunte in classifica dall’Inter di Simone Inzaghi, inseguono la Juventus al terzo posto.

La Roma, messo in archivio il pareggio col Milan, sta preparando il turno infrasettimanale con la trasferta di Monza nel mirino. José Mourinho è in totale emergenza infermeria, in difesa la situazione più critica con Smalling, Llorente e Kumbulla finiti Ko. Dopo la trasferta in terra brianzola i giallorossi ospiteranno allo stadio Olimpico l’Inter di Inzaghi, che ha agganciato Roma e Milan in classifica alle spalle della Juventus di Massimiliano Allegri. Proprio la squadra bianconera, oltre al Milan, è protagonista di una nuova sfida di calciomercato con Tiago Pinto in casa Roma. Il dirigente portoghese potrebbe tentare l’affondo per il grande ritorno in Serie A, mentre i rossoneri rischiano di essere tagliati fuori dal verdetto ufficiale del procuratore.

Calciomercato Roma, intrigo Morata: il procuratore chiude al Milan

Roma, Milan e Juventus sono state accostate ad Alvaro Morata. Attaccante spagnolo, ex bianconero, attualmente all’Atletico Madrid di Simeone. Sul suo futuro è intervenuto dalla Spagna il procuratore Marco Busiello, socio dell’agente di Morata, intervistato dal sito Relevo.com. La rivelazione dell’agente sembra chiudere le porte al Milan di Pioli.

Morata ha il contratto in scadenza nel 2024 ed i Colchoneros potrebbero decidere di cederlo nei prossimi mesi per non rischiare di perderlo a parametro zero. Busiello ha confermato l’interesse della Serie A sull’attaccante iberico: “Piace a tanti club italiani”. Sulla pista rossonera: “Morata-Milan, al momento non c’è niente.” Il procuratore chiude la porta ai rossoneri, ma non ad un intrigante ritorno in Serie A del centravanti spagnolo.