Calciomercato Roma, vendetta Inter: via libera con lo scambio

La Roma ha messo nel mirino un calciatore in rampa di lancio su cui, però, è forte la concorrenza di un top club. La strategia della rivale.

Sarà una vera e propria rivoluzione quella che andrà in scena in estate in casa Roma. Il club, in particolare, si muoverà seguendo due diverse stelle polari. In primis, cercherà di potenziare la rosa così da renderla più competitiva ad alti livelli. Al tempo stesso, cederà diversi titolari così da incamerare le risorse necessarie per rispettare i paletti del settlement agreement.

Per quanto riguarda gli acquisti, uno dei nomi maggiormente graditi al direttore generale Tiago Pinto è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista, autore di 6 reti finora in campionato, al termine della stagione lascerà il Sassuolo tuttavia strapparlo ai neroverdi si preannuncia quanto mai impegnativo, dal punto di vista economico. Per ingaggiarlo, in particolare, serviranno almeno 40 milioni: cifra, questa, che il manager conta di abbassare inserendo nell’operazione il cartellino di qualche giovane giallorosso. Riflettori puntati anche su Morten Hjulmand del Lecce.

>Per quanto riguarda le possibili partenze, sono diversi i titolari ad avere un futuro tutto da scrivere. È il caso, ad esempio, di Tammy Abraham rimasto ben distante dagli standard qualitativi toccati durante il suo primo anno nella capitale. Per lui appena 7 gol in Serie A: un bottino deludente che, in assenza di una rapida inversione di tendenza, porterà all’inevitabile divorzio. Il Newcastle e l’Aston Villa, rispettivamente terzo e sesto in Premier League, lo seguono con interesse. In lista di sbarco pure Leonardo Spinazzola, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Roma, Vicario si allontana

La Roma in queste settimane valuterà inoltre la posizione di Rui Patricio, pure lui legato ai capitolini fino al 2024. Fin qui di un eventuale prolungamento non si è mai parlato: ecco perché Pinto ha sondato il mercato, individuando in Guglielmo Vicario un perfetto sostituto del 35enne portoghese.

Ingaggiarlo l’estremo difensore dell’Empoli, che lo valuta almeno 20 milioni, non si preannuncia però affatto semplice alla luce del forte interessamento manifestato dall’Inter. I nerazzurri sono in contatto costante con il Chelsea, intenzionato ad acquistare André Onana: la prima offerta dei Blues, comprendente il cartellino di Kepa e 10 milioni, è stata rifiutata ma l’operazione potrebbe concretizzarsi nel caso in cui gli inglesi mettessero sul piatto Trevoh Chalobah e Ruben Loftus-Cheek. Sviluppi in tal senso sono attesi a stretto giro di posta ma intanto, come confermato da ‘Tuttosport’, la strategia dell’Inter è chiaro: se parte Onana, ecco Vicario. I piani della Roma si complicano.