Arriva la maxi squalifica: esplode un nuovo “caso Serra”

Esplode un nuovo “caso Serra” con la maxi qualifica in arrivo. Quello che è successo nella giornata di ieri riporta alla mente i fatti dello stadio Zini di Cremona.

Impossibile dimenticare lo scontro verbale tra José Mourinho e Marco Serra, quarto uomo della sfida Cremonese-Roma. Il tecnico portoghese venne espulso nella sfida di Cremona, in seguito all’alterco scatenato dalle parole pronunciate dal quarto uomo nei confronti dell’allenatore della Roma. La giustizia sportiva decise prima di squalificare il portoghese per due giornate, poi la Procura federale decise di deferire il quarto uomo della gara dello Zini.

Un nuovo ‘caso Serra’ investe il campionato inglese, sotto l’occhio della federazione calcistica britannica quanto accaduto durante la vittoria del Liverpool ai danni del Tottenham. Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, è stato ammonito nel concitato finale di gara. Il Liverpool ha vinto per 4-3, risolvendo la gara in pieno recupero grazie alla rete di Diogo Jota. Il cartellino giallo nei confronti del tecnico tedesco è scattato dopo la rete del vantaggio finale, ma è il post partita ad accendere i riflettori della federazione calcistica in Premier League. La denuncia del tecnico del Liverpool riporta alla mente quanto accaduto tra José Mourinho e Marco Serra durante la sfida tra Cremonese e Roma.

Furia Klopp in casa Liverpool: squalifica in arrivo e nuovo ‘caso Serra’ in Premier

L’allenatore del Liverpool ha alzato la voce dopo la vittoria ai danni del Tottenham. Nel mirino del tecnico tedesco il direttore di gara Paul Tierney. L’arbitro è stato accusato da Jurgen Klopp di aver proferito parole sbagliate nei confronti dell’allenatore dei Reds, ed ora c’è la squalifica in arrivo.

Secondo quanto evidenziato dal sito Footballinsider247.com, il tecnico tedesco rischia una maxi stangata dopo le accuse rivolte all’arbitro. La Football Association, secondo quanto indicato dal sito britannico, potrebbe avviare un’indagine nei confronti di Jurgen Klopp. Il tecnico rischia una maxi squalifica per aver pronunciato le seguenti parole nel post partita. L’accusa di Klopp: “Abbiamo la nostra storia con Tierney, non so davvero cosa abbia contro di noi. Ha detto che non ci sono problemi, ma non può essere vero. Quello che mi ha detto quando mi ha dato il cartellino giallo non va bene.“