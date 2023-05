Calciomercato Roma, contatti per il gioiello bianconero: clausola choc

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha già avviato i contatti per il gioiellino bianconero. C’è la clausola da aggirare per il dirigente giallorosso e non solo

Il mese di maggio sarà decisivo in casa Roma. La squadra allenata da José Mourinho è attesa da sette gare nelle prossime settimane, dove si giocherà tutto in Serie A ed in Europa League. Si partirà dalla trasferta di domani in casa del Monza, con i giallorossi che sono già partiti alla volta del capoluogo lombardo. Su un binario parallelo viaggiano le manovre di Tiago Pinto, che ha avviato i contatti per il gioiellino bianconero in vista della sessione estiva di calciomercato.

Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato in casa Roma, avrebbe avviato i contatti per un giovane attaccante brasiliano. Proprio dal Sud America rimbalza in queste ore la pista offensiva che porta a guardare in casa dei bianconeri del Santos. La trattativa riguarda l’attaccante classe 2003, Marcos Antonio. Non mancano ostacoli per Tiago Pinto, il club brasiliano ha infatti inserito una clausola clamorosa da 100 milioni di euro sul suo talento. Ma dal Brasile rimbalzano indiscrezioni che potrebbero spingere l’attaccante verso la corte di José Mourinho la prossima stagione.

Calciomercato Roma, contatti col Santos per Marcos Leonardo: i bianconeri vogliono 20 milioni

L’attaccante ventenne ha messo a segno 8 reti in venti giornate fin qui con la maglia del Santos questa stagione. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2026 e, malgrado la clausola da 100 milioni di euro, la società brasiliana potrebbe arrivare a cederlo a fronte di un’offerta da 20 milioni di euro.

A riportare la notizia è stato il sito brasiliano Uol.com.br, che ha evidenziato come la Roma sia in trattativa per strappare il sì del giovane attaccante bianconero. Non manca la concorrenza sulle sue tracce, anche i portoghesi dello Sporting lo hanno messo nel mirino. Il centravanti sembra pronto al grande salto e a sbarcare in Europa, Pinto lavora per eludere l’altissima clausola rescissoria oltre che vincere la concorrenza dei portoghesi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il dirigente giallorossa abbia posto le basi per l’assalto finale a Marcos Leonardo.