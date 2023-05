Calciomercato Roma, Dybala ha detto no: la clausola non basta

L’attaccante della Roma ha già deciso quale sarà il suo futuro in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, sempre più vicina

I tifosi della Roma sono in estasi per l’impegno di Paulo Dybala, che sta giocando veramente bene con la maglia giallorossa. A Trigoria, sembra che la Joya abbia ritrovato una seconda giovinezza dopo quella passata tra Palermo e Juventus. Con Mourinho l’attaccante argentino sta rendendo molto bene e i numeri parlano chiaro: i gol in totale sono 16 con ben 8 assist forniti in 34 partite.

Sin dal suo arrivo nella Capitale, con circa 10.000 tifosi riuniti all’Eur per la sua presentazione, si poteva presagire come l’utilizzo di Dybala sarebbe stato fondamentale per le dinamiche della Roma. Mourinho non vorrebbe fare mai a meno di lui, ma gli infortuni hanno costretto il portoghese a rinunciare spesso al numero 21, che sta recuperando da un doppio problema fisico. Anche se con il Milan il ventinovenne era in panchina, José ha preferito non rischiare di peggiorare il fastidio al flessore destro e alla caviglia sinistra, maltrattata da Palomino.

Vista la sua importanza, i tifosi così come il tecnico di Setubal, sperano che Paulo possa restare ancora a lungo a Roma. Per questo motivo Tiago Pinto sta lavorando per cercare di rinnovare il contratto del giocatore, aumentando lo stipendio fino a 6 milioni. A preoccupare tutti ci sono le clausole sull’addio che sono molto agevoli per gli altri club e meno per la Roma, che vedrebbe svenduto il suo diamante.

Calciomercato Roma, Dybala ha scelto il suo futuro

Sono molti i club che sono sulle tracce dell’argentino, che ha dimostrato di poter trascinare la Roma sia in campionato che nelle coppe europee. Il suo gol all’ultimo minuto contro il Feyenoord, infatti, è stato centrale per permettere di andare avanti nella competizione e centrare la finale.

Come riportato da 90min.com, però, il giocatore è stato proposto in Premier League a club come Arsenal, Chelsea, Manchester United, Newcastle, Tottenham e Aston Villa, con la fidanzata Oriana che ha fatto infuriare i tifosi proprio su quest’ultimo club. La clausola per l’estero è molto più bassa rispetto a quella per i club italiani e questo potrebbe far pensare a un possibile addio se non fosse che Paulo non ha alcuna intenzione di giocare nel Regno Unito. Ogni sforzo, infatti, sarebbe inutile per convincere il giocatore, che preferirebbe restare a Roma.