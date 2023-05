Addio Mourinho, i Friedkin temporeggiano: mese decisivo e tre eredi

Mourinho è un po’ più distante dalla società, che non può dargli tante garanzie sotto diversi punti di vista, compreso il mercato

La Roma viene dalla terza partita del tour de force contro il Monza non nel migliore dei modi. I giallorossi, infatti, non sono riusciti a conquistare tre punti contro il club allenato da Palladino e sono stati fermati da Caldirola. Il difensore centrale è sbucato sul secondo palo su schema da calcio di punizione e ha segnato la rete dell’1-1 che ha costretto Pellegrini e compagni a faticare ancora di più per resistere agli attacchi avversari.

Prima di questa gara, Atalanta e Milan hanno sfidato la Roma, con i bergamaschi che sono riusciti a vincere 3-1 grazie ad alcuni errori individuali. Il primo è stato quello di Tammy Abraham, che in una posizione piuttosto pericolosa ha preferito cercare il dribbling piuttosto che scaricare, dando il via al gol dei nerazzurri. Il secondo è quello di Rui Patricio, che non ha bloccato la sfera e ha permesso a Koopmeiners di calare il tris che ha chiuso i conti al Gewiss Stadium.

Contro il Milan, poi, è arrivato un pareggio inaspettato al 97′, con Salemaeker sbucato sempre sul secondo palo. Mourinho non si aspettava un finale di stagione così difficile, con l’Inter che sabato è pronto a giocare all’Olimpico. Riuscire ad ottenere un risultato positivo contro la sua ex squadra permetterebbe a José di conquistare punti importanti per la Champions.

Mourinho più lontano dalla società: countdown per la firma

Intanto, lo Special One aspetta di conoscere il suo futuro con il contratto che scade a giugno de prossimo anno. Il progetto triennale cominciato nel 2021 sta arrivando alla sua conclusione, con Mourinho che in questi mesi si è convinto a restare a Trigoria.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, non c’è stato nessun incontro con i Friedkin e ogni giorno che passa Mourinho sembra allontanarsi ancora di più dalla società. Non dai giocatori o dai tifosi, che stravedono per lui e ormai sono una cosa sola. Dopo le dichiarazioni su Chiffi, José sembra essere più distante dalla dirigenza e il suo futuro si deciderà nel prossimo mese. Intanto, la Roma ha messo nel mirino tre eredi. Si tratta di De Zerbi, Thiago Motta e Amorim.