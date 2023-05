Calciomercato Roma, rinnovo e fascia: addio Pinto

La Roma ha messo nel mirino un metronomo della Serie A in scadenza nel 2024. Pinto è alla finestra ma la strada si complica.

Il clima è teso in casa Roma, dopo le recenti sfuriate di José Mourinho nei confronti del club e dell’arbitro Chiffi. Il futuro del tecnico è tornato in bilico, alla luce anche del disappunto mostrato dai Friedkin: decisivo, in tal senso, sarà il faccia a faccia tra le parti (non ancora calendarizzato). Tiago Pinto, intanto, continua a monitorare il mercato.

L’obiettivo del direttore generale consiste nel potenziare la rosa, a prescindere dall’eventuale permanenza o meno del mister originario di Setubal. Almeno un paio di colpi, ad esempio, saranno destinati a rimpolpare il centrocampo. Mady Camara, dopo aver trovato diverso spazio nei primi mesi della stagione, è poi scivolato indietro delle gerarchie del tecnico portoghese. Salvo sorprese, quindi, farà rientro all’Olympiakos in estate.

Un rebus pure il futuro di Georginio Wijnaldum, attualmente ai box per infortunio. I giallorossi hanno la facoltà di acquistarlo a titolo definitivo versando nelle casse del Paris Saint Germain 7 milioni. Cifra, questa, ritenuta però eccessiva dal manager che, in occasione del nuovo incontro con i transalpini, proverà a riottenerlo in prestito o comunque a condizioni di saldo. Dei rinforzi, stando così le cose, si preannunciano quindi fondamentali e nel mirino sono finiti ben 3 calciatori militanti in Serie A.

Roma, si complica la pista per Dominguez

Nel taccuino di Pinto, ad esempio, è segnato in rosso il nome di Nico Dominguez, faro del Bologna nono in classifica. Il metronomo argentino è legato al club rossoblù fino al 2024 e fin qui i contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per trovare un nuovo accordo. Il tecnico Thiago Motta, però, ha in serbo una particolare strategia.

L’idea, come rivelato da ‘Il Resto del Carlino’, è quello di proporre al calciatore un nuovo stipendio da 1.5 milioni netti all’anno e soprattutto la fascia da capitano in modo tale da renderlo sempre di più un simbolo dei felsinei. Ora resta da vedere quale sarà la risposta di Dominguez, con Pinto che resta alla finestra pure per Davide Frattesi del Sassuolo e Morten Hjulmand del Lecce. Il primo ha una valutazione di 40 milioni ma la Roma conta di abbassare la quota cash proponendo qualche giovane della cantera giallorossa. Il secondo invece, che ha ben figurato nella sfida contro la Juventus, ha un prezzo da circa 15 milioni. I capitolini riflettono. La rivoluzione tecnica è alle porte.