Addio Mourinho e fuga dalla Roma: 4 big se ne vanno

Calciomercato, resta da decifrare il futuro di José Mourinho in casa Roma. In caso di divorzio con il portoghese c’è uno scenario che scuote i tifosi giallorossi

La Roma oggi pomeriggio torna in campo allo stadio Olimpico per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Per la squadra guidata da José Mourinho la sfida ha il sapore di ultima chiamata per tornare in corsa per il quarto posto. I giallorossi sono reduci dallo striminzito pareggio maturato in casa del Monza, risultato che ha permesso proprio ai nerazzurri di raggiungere la quarta piazza della Serie A in solitaria. Il post partita della sfida ai brianzoli ha gettato nuove ombre sul futuro dello Special One nella capitale.

Il matrimonio tra la Roma e José Mourinho potrebbe chiudersi con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Il portoghese è legato ai giallorossi da un accordo in scadenza nell’estate del prossimo anno, ma le parole proferite dal tecnico nel post partita del pareggio di Monza fanno riflettere gli addetti ai lavori. I giallorossi sono attesi da una gara cruciale, contro l’Inter di Simone Inzaghi allo stadio Olimpico. In attesa del crocevia per la lotta al quarto posto, con i nerazzurri soli alle spalle della Juve terza in classifica, c’è uno scenario di calciomercato che scuote l’universo romanista sul futuro del tecnico portoghese.

Calciomercato, addio Mourinho e fuga dalla Roma: non solo Dybala in bilico

José Mourinho ha rappresentato fin qui un vero e proprio fattore nel calciomercato della Roma. In caso di addio allo Special One lo scenario potrebbe ribaltarsi per Tiago Pinto, che potrebbe vedere la squadra giallorossa smontarsi con diversi big in bilico. Il futuro del portoghese si intreccia con il destino di Paulo Dybala e non solo.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere della Sera in caso d’addio tra la Roma e José Mourinho ci sarebbero quattro pilastri giallorossi in bilico. Il futuro di Paulo Dybala, come la stessa ‘Joya’ aveva pubblicamente dichiarato, può dipendere dalle sorti del portoghese e non solo. Oltre all’attaccante argentino anche Nemanja Matic e Chris Smalling potrebbero salutare, oltre al giovane Nicola Zalewski, scoperto proprio da Mou.