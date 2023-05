Calciomercato Roma, il Milan mette la freccia: clausola aggirata

Calciomercato Roma, il Milan mette la freccia per bruciare l’ampia concorrenza europea. Clausola aggirata e prezzo stabilito per il rinforzo da regalare a Pioli

La Serie A, messo in archivio l’ultimo turno infrasettimanale della stagione, è arrivata alla trentaquattresima giornata in calendario. Sarà un turno decisivo per gli equilibri nella corsa al quarto posto, sono tre gli scontri diretti che coinvolgono tutte le squadre in corsa per il piazzamento in Champions League. La Roma alle ore 18 ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi, la giornata verrà aperta dalla sfida tra Milan e Lazio, in programma a San Siro con fischio d’inizio alle 15. I rossoneri intanto si preparano per lo sprint in corsia in vista del calciomercato estivo.

Tra poche ore la Roma di José Mourinho tornerà in campo, per sfidare l’Inter di Inzaghi reduce dalla roboante vittoria in casa dell’Hellas Verona. I nerazzurri in casa degli scaligeri si sono imposti per 6-0. Risultato che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di raggiungere il quarto posto in solitaria. La Roma è invece reduce dal deludente pareggio in casa del Monza, la sfida contro i nerazzurri rappresenta l’ultima chiamata per la squadra di José Mourinho per tornare in corsa per il piazzamento nella prossima Champions League. Ad aprire le danze, in una giornata che vedrà anche lo scontro tra Juventus e Atalanta, sarà il Milan di Pioli in campo contro la Lazio.

Calciomercato Roma, scatto Milan per Fresneda: si chiude a 20 milioni

In attesa dei vari scontri diretti c’è uno scenario di calciomercato che vede proprio i rossoneri in pole position per chiudere il colpo in corsia dalla Liga. Fari puntati sul giovane Ivan Fresneda, in vetrina con la maglia del Valladolid in Spagna. Il classe 2004 è stato accostato a tanti club europei, compresa la Roma di Mourinho.

Ora, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la squadra rossonera sembra essere in pole position per aggiudicarsi il terzino diciottenne. Fresneda è legato al Valladolid da una clausola rescissoria dal valore di 40 milioni di euro. Clausola che perderà valore in caso di retrocessione del club. Il Valladolid sarebbe pronto a cedere il giovane terzino per una cifra sui 15-20 milioni di euro.