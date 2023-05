Calciomercato Roma, 15 milioni per Pinto: appuntamento fissato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto torna in corsa per il tesoretto in estate. Il portoghese può incassare 15 milioni a sorpresa: appuntamento già fissato

La stagione della Roma è entrata nel vivo del rush finale. La squadra giallorossa, reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter, è in cerca di riscatto in Europa. La Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico per la semifinale di andata di Europa League, in programma venerdì sera contro il Bayer Leverkusen. In parallelo si accendono i riflettori sulla prossima sessione di calciomercato in casa giallorossa, Tiago Pinto torna in corsa per incassare il tesoretto da 15 milioni di euro.

Reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter, la Roma di José Mourinho ha messo nel mirino la semifinale di andata di Europa League. La squadra giallorossa ospiterà allo stadio Olimpico il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Giovedì sera il primo atto della sfida europea, che mette in palio la finale di Budapest. In attesa della doppia sfida che vale tantissimo sul bilancio stagionale della squadra giallorossa, c’è uno scenario di calciomercato estivo che accende le speranze di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese torna a guardare con fiducia in Premier League, dove in estate potrebbe arrivare un tesoretto nelle casse della Roma.

Calciomercato Roma, sorpresa Vina in Premier League: riscatto da 15 milioni per il Bournemouth

Si sta mettendo in vetrina il terzino sinistro Matias Vina, ceduto in prestito al Bournemouth nella sessione di calciomercato invernale. Le Cherries hanno un’opzione di riscatto sul laterale sinistro uruguaiano, che ha messo a segno la sua seconda rete in Premier nelle scorse ore.

Lo stesso tecnico del Bournemouth ha parlato in conferenza stampa dell’apporto che il terzino sta dando ai suoi. Dopo aver segnato contro il Tottenham, l’ex Palmeiras ha timbrato il cartellino anche contro il Chelsea. Ed in vista della sessione di calciomercato estiva non è escluso che il club inglese non scelga di avvalersi del diritto di riscatto. Secondo quanto evidenziato dal sito Bournemouthecho.co.uk le Cherries hanno intenzione di prendere una decisione definitiva appena si chiuderà la stagione. Il sito inglese aggiunge che il tecnico O’Neil sarebbe rimasto impressionato positivamente dalle qualità offensive del laterale.