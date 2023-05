Calciomercato Roma, conto alla rovescia per l’addio: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, è partito il conto alla rovescia per l’addio ai giallorossi. Il procuratore è uscito ufficialmente allo scoperto: ecco le tappe verso il divorzio

La Roma di José Mourinho è attesa da una sfida che vale tantissimo in ottica bilancio stagionale per il tecnico portoghese. La squadra giallorossa, reduce da quattro gare senza vittorie in Serie A, è attesa dalla semifinale di andata di Europa League. Giovedì sera i giallorossi torneranno a giocare allo stadio Olimpico, nel primo atto della sfida ai tedeschi del Bayer Leverkusen. Roma a caccia di riscatto in Europa, mentre la sessione estiva di calciomercato si avvicina per Tiago Pinto.

In attesa della sfida europea c’è un importante aggiornamento di mercato in casa Roma, l’agente di uno dei protagonisti giallorossi è uscito pubblicamente allo scoperto sul futuro del proprio assistito. Non ci sono nuovi segnali per il rinnovo contrattuale e sembra esser partito il countdown verso l’addio ai giallorossi. Le parole del procuratore tracciano un bilancio sulla stagione del calciatore fin qui, mentre anticipano il possibile addio alla Roma con la scadenza del contratto sempre più vicina. A parlare è stato il procuratore Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Roma, l’agente di Spinazzola allo scoperto: nessun segnale di rinnovo

Il contratto di Spinazzola in casa Roma è in scadenza nell’estate del 2024. L’agente del laterale, Davide Lippi, è uscito pubblicamente allo scoperto sul futuro del proprio assistito. Ecco le parole del procuratore del terzino, intervenuto in occasione di un torneo di padel organizzato dalla sua agenzia a Viareggio.

Sul momento del terzino sinistro: “Siamo contenti, perché ha passato momenti delicatissimi dopo aver vinto l’Europeo. La felicità sta nel fatto di rivederlo sorridente.” Sul bilancio stagionale: “Credo che stia facendo bene e che abbia giocato un’ottima stagione. A fine stagione ci sono squadre che si giocano qualcosa, poi perdono tutti e si parla di fallimento.” Infine il punto sul futuro, non ci sono aperture per il rinnovo di contratto ad oggi: “Abbiamo un contratto di un anno, poi vediamo.” Le parole del procuratore sono state riprese dal sito Ilromanista.eu