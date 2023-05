Calciomercato Roma, il PSG cala il tris: trema anche Spalletti

Calciomercato Roma, il PSG cala il tris in vista della finestra di trasferimenti estiva. La tripletta parigina fa tremare Spalletti, coinvolto anche Tiago Pinto.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha conquistato il terzo scudetto della sua storia. Nella giornata di ieri allo stadio Maradona la squadra partenopea ha ricevuto l’abbraccio del pubblico casalingo, prima e dopo la vittoria ai danni della Fiorentina. Diverso l’umore in casa Roma, la sconfitta interna contro l’Inter vede i giallorossi al settimo posto in classifica. La squadra di José Mourinho tornerà in campo per la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverskusen, mentre c’è uno scenario di calciomercato estivo che coinvolge entrambi i club italiani.

Il Napoli si gode la matematica conquista del terzo titolo in Serie A, mentre la Roma vede allontanarsi sempre più il treno per il quarto posto in classifica. Il campionato italiano è entrato nel vivo della volata finale, titolo a parte ci sono tanti giochi ancora aperti in classifica. In attesa del rush finale, tra i piazzamenti in Europa e la lotta salvezza ancora da decifrare, si anticipano diversi scenari di mercato estivo. Roma e Napoli seguono con interesse le manovre dei francesi del PSG, che in vista della sessione di calciomercato estivo avrebbero stilato una lista di tre candidature dopo il colpo Skriniar dall’Inter.

Calciomercato Roma, il PSG a caccia di difensori dopo Skriniar: insidia per Spalletti e Pinto

I parigini, sempre più vicini alla conquista dello scudetto in Ligue 1, hanno messo le mani sul colpo Milan Skriniar a parametro zero. Secondo quanto rimbalza dalla Francia il club guidato in panchina da Galtier continua a sondare diverse piste per rafforzare il proprio pacchetto arretrato.

Sul taccuino di Luis Campos ci sarebbero altre tre candidature per il ruolo di difensore centrale in casa PSG. Il dirigente portoghese, secondo quanto evidenziato dal giornalista Fabrice Hawkins, ha tre obiettivi in difesa. Campos avrebbe messo nel mirino Kim, colonna difensiva del Napoli di Spalletti, oltre al croato Gvardiol e non solo. Anche Evan Ndicka è un profilo che rimane d’attualità in casa parigina. Il difensore centrale è in scadenza dall’Eintracht Francoforte ed è stato accostato anche allla lista dei desideri di Tiago Pinto