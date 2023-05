Penalizzazione ufficiale ai bianconeri: nuova classifica e motivazioni

Penalizzazione ufficiale contro i bianconeri, multa e lunga inibizione per il dirigente . La classifica viene riscritta dalla giustizia sportiva: ecco le motivazioni della sentenza

La Giustizia sportiva ridisegna la classifica ufficializzando la penalizzazione ai bianconeri e non solo. Comminata anche una sanzione pecuniaria e disposta una nuova inibizione per il presidente della squadra coinvolta. Ennesimo capitolo che vede la FIGC scendere in campo tramite il Tribunale Federale Nazionale. Penalizzazione ufficiale e nuova classifica: sono state comunicate le motivazioni sul sito ufficiale della FIGC.

La stagione calcistica che si sta chiudendo in Italia verrà ricordata per i tanti interventi della giustizia sportiva che si sono intrecciati con le vicende sul campo. Il caso più eclatante ha visto protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri, coinvolgendo anche la Roma. La squadra bianconera, nell’ambito dell’inchiesta Prisma, si era vista togliere in prima battuta quindici punti in classifica in Serie A. Penalizzazione poi annullata, in seguito al ricorso presentato dai bianconeri al Collegio di Garanzia del Coni. La restituzione dei quindici punti ha visto la squadra torinese tornare avanti alla Roma in classifica, al momento la squadra guidata da Allegri è in seconda posizioni in Serie A.

Serie C, ufficiale la penalizzazione al Siena: nuova classifica e motivazioni

Oltre al massimo campionato italiano anche la Serie B ha visto diverse penalizzazioni, dalla Reggina al Genoa, passando per il Parma. Mentre in Serie C è stato il Siena a subire una nuova penalizzazione che cambia la classifica della squadra bianconera toscana. Ecco le motivazioni ufficiali della sentenza, comunicate sul sito della FIGC.

Il Tribunale Federale ha deciso di togliere 4 punti in classifica alla squadra bianconera. Per i toscani anche 1000 euro di multa, oltre all’inibizione di oltre 4 mesi per il presidente del Siena, Emiliano Montanari. Ecco quanto si legge sul comunicato ufficiale della FIGC:

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato l’ACR Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 1.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per il presidente Emiliano Montanari.

La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.”