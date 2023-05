Calciomercato Roma, Pinto brucia le tappe: arriva la doppia firma

Calciomercato Roma, Tiago Pinto brucia le tappe in vista della sessione estiva. Arriva la doppia firma in casa giallorossa, non mancano sorprese dietro gli accordi

Vigilia di Europa League in casa Roma, la squadra giallorossa è attesa dalla semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen. Tra poche ore José Mourinho presenterà la gara in conferenza stampa, al suo fianco ci sarà Leonardo Spinazzola. La sfida europea contro i tedeschi, guidati da Xabi Alonso, assume un peso specifico importante in vista del bilancio finale di stagione per i giallorossi. Su un binario parallelo si muove Tiago Pinto, che sta per chiudere la doppia firma prima dell’avvio del calciomercato estivo.

La Roma è a caccia di riscatto in Europa dopo quattro gare senza vittorie in campionato. C’è tanta attesa intorno alle parole di mister Mourinho, che tra poche ore presenterà in conferenza stampa la sfida al Bayer Leverkusen di domani sera. Il futuro del tecnico portoghese è tornato un tema caldo in casa giallorossa, oltre alla questione infortuni che stanno diventando un vero e proprio incubo per lo Special One in questo finale di stagione. Parallelamente alle attenzioni del rettangolo da gioco si muove Tiago Pinto, che sta bruciando le tappe verso il doppio rinnovo contrattuale in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, doppio rinnovo in arrivo: le ultime su Smalling ed El Shaarawy

Il dirigente portoghese vuole chiudere il prima possibile per i rinnovi di Smalling ed El Shaarawy. Per non perdere i calciatori a parametro zero Pinto sta bruciando le tappe in vista della sessione estiva di calciomercato. L’attaccante ex Milan avrebbe dato mandato al suo entourage di trovare un accordo per prolungare il suo matrimonio con la Roma.

Il difensore centrale inglese è fermo ai box per infortunio in casa Roma, ma sta bruciando le tappe per tornare a disposizione di José Mourinho il prima possibile. Nel frattempo spunta la doppia sorpresa sulla firma del rinnovo contrattuale con i giallorossi. Il difensore inserirà una parte fissa ed una legata al rendimento nel nuovo contratto e starebbe pensando di rimanere alla Roma anche a fine carriera. A riportare la notizia è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’.