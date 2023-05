Calciomercato Roma, l’agente nella Capitale: firma biennale

Calciomercato Roma, il procuratore del calciatore sbarca nella Capitale. Firma biennale in vista per Tiago Pinto: ecco tutti i dettagli

La Roma questa sera torna a giocare allo stadio Olimpico. La squadra allenata da José Mourinho ospiterà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, per l’andata delle semifinali di Europa League. Davanti al nuovo pienone dello stadio casalingo i giallorossi cercano riscatto dopo quattro gare consecutive senza vittorie in Serie A. In palio c’è l’accesso alla seconda finale europea dopo la vittoria della Conference League dello scorso anno. Nel frattempo Tiago Pinto si muove con anticipo rispetto alla prossima finestra di calciomercato estivo.

Questa sera la Roma affronterà il primo atto delle semifinali di Europa League allo stadio Olimpico. I giallorossi ospitano il Bayer Leverkusen guidato da Xabi Alonso. Nella conferenza stampa di ieri José Mourinho aveva rimarcato quanto gli infortuni nell’ultimo periodo abbiano condizionato i risultati della squadra giallorossa, e le scelte dello stesso portoghese. Tra i tanti calciatori ancora fermi ai box il tecnico della Roma ha parlato anche dello stato di forma di Chris Smalling: “È perfetto per andare domani in panchina, per il ritorno vediamo.” L’infortunio al centrale inglese ha pesato tantissimo nelle ultime uscite della squadra giallorossa, ed i numeri lo testimoniano. In campionato la Roma è reduce da quattro gare senza vittorie, con 7 reti incassate e soli due punti messi in cascina.

Calciomercato Roma, l’agente di Smalling in Italia: rinnovo biennale

In attesa di capire quando il numero 6 giallorosso potrà tornare a tutti gli effetti a disposizione di José Mourinho, arriva un importante segnale sul suo futuro. Il contratto del difensore ex Manchester United è in scadenza tra poche settimane, ma il procuratore dell’inglese è sbarcato in queste ore a Roma.

L’agente del difensore giallorosso, James Featherstone, ha condiviso uno scatto che ritrae un aeroplano. Secondo quanto scrive il giornalista Fabrizio Romano, il procuratore dell’inglese è sbarcato nella Capitale per firmare il rinnovo contrattuale con la Roma. Smalling dovrebbe prolungare il matrimonio con i colori giallorossi fino al 2025. Gli ultimi dettagli saranno limati proprio in questi giorni, oltre all’attesa per il ritorno in campo si attende anche l’annuncio sul rinnovo.