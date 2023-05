Calciomercato Roma, sgambetto Monchi: sorpasso a zero

Calciomercato Roma, Monchi insidia Tiago Pinto e tenta il sorpasso a parametro zero. L’ex giallorosso ha messo nel mirino un profilo accostato al dirigente portoghese

Non ha lasciato un grande ricordo a Roma l’ex direttore sportivo Monchi. Dal 2019 il dirigente è tornato al Siviglia, ed ora le strade tra lo spagnolo e la Roma potrebbero tornare ad intrecciarsi. Entrambe le squadre sono attese dal ritorno della semifinale di Europa League. La Roma ha superato per 1-0 in casa il Bayer Leverkusen, mentre gli spagnoli hanno pareggiato per 1-1 in casa della Juventus. In attesa del ritorno delle sfide europee, le strade tra Monchi ed i giallorossi si intrecciano anche in ottica calciomercato.

La Roma di José Mourinho tornerà in campo domani pomeriggio, in casa del Bologna. Il tecnico portoghese potrebbe scegliere di schierare il turnover pesante dal primo minuto, nella sfida a Thiago Motta del Dall’Ara. Giovedì sera poi la squadra giallorossa tornerà in campo per un appuntamento che vale quasi tutta la stagione: la semifinale di ritorno di Europa League in casa del Bayer. Anche il Siviglia, guidato in panchina da Mendilibar, scenderà in campo per la sfida alla Juventus di Massimiliano Allegri. In parallelo c’è il direttore sportivo del club spagnolo, Ramon Monchi, può tentare lo sgambetto a Tiago Pinto in vista della finestra di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, concorrenza per Lerma: anche il Siviglia sul centrocampista a zero

Tiago Pinto sta cercando di bruciare le tappe per assicurarsi nuovi colpi a parametro zero. Il portoghese ha messo le mani su Aouar, in scadenza dal Lione e sempre più vicino sembra anche il difensore Ndicka. Per rafforzare a costo zero la mediana giallorossa è stato accostato all’ex Benfica anche il centrocampista Jefferson Lerma, in scadenza dal Bournemouth.

Centrocampista di 28 anni, il calciatore colombiano sembra destinato a lasciare le Cherries a parametro zero. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna sulle sue tracce si è iscritta alla corsa anche la squadra andalusa. Il Siviglia di Ramon Monchi starebbe seguendo con interesse il dossier Jefferson Lerma, secondo quanto evidenziato dal sito spagnolo Estadiodeportivo.com .