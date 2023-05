Calciomercato Roma, Mou semina indizi: colloquio a metà campo

Calciomercato Roma, colloquio galeotto con José Mourinho in mezzo al campo. Ecco la rivelazione in diretta dello Special One prima del fischio d’inizio

La Roma è in campo in trasferta contro il Bologna di Thiago Motta. José Mourinho affronta nuovamente un suo ex calciatore, dopo la sfida europea al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. La squadra giallorossa è scesa in campo allo stadio Dall’Ara con un massiccio turnover, con l’esordio dal primo minuto di Svilar e Missori in campionato. Subito prima del fischio d’inizio della gara il tecnico portoghese si è intrattenuto in un fitto colloquio con un calciatore avversario.

La Roma è in campo per la sfida in casa del Bologna. Alla fine del primo tempo il risultato è fermo sullo 0-0. La squadra giallorossa è reduce dalle fatiche di coppa, con la vittoria di misura ai danni del Bayer Leverkusen nell’andata delle semifinali di Europa League. Giovedì sera la squadra allenata da Mourinho scenderà in campo in Germania, per il ritorno delle semifinali che può valere moltissimo nel bilancio stagionale del secondo anno dello Special One in giallorosso. Il tecnico portoghese, subito prima del fischio d’inizio del Dall’Ara si è intrattenuto in un fitto colloquio con Marko Arnautovic, accostato anche ai giallorossi in ottica calciomercato.

Calciomercato Roma, Mourinho a colloquio con Arnautovic prima del fischio d’inizio

L’attaccante austriaco è tornato in campo dopo un lungo infortunio. Thiago Motta lo ha rilanciato dal primo minuto e José Mourinho lo ha abbracciato e ci ha parlato a metà campo prima del fischio d’inizio. In seguito è stato lo stesso tecnico portoghese a svelare in diretta cosa si sono detti lui e la punta bolognese.

L’attaccante ex Inter negli ultimi giorni sembra sempre più vicino al passaggio al Milan, mesi fa venne accostato anche alla Roma. José Mourinho, intervistato dai microfoni DAZN, ha svelato di cosa ha parlato con il centravanti austriaco. Lo Special One sul colloquio con l’attaccante bolognese ha dichiarato: “Gli ho chiesto dell’infortunio e della famiglia. Mi ha detto che ha passato momenti difficili”.