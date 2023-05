Calciomercato Roma, ultimatum per il rinforzo gratis: tris servito

Calciomercato Roma, ultimatum definitivo per la firma a zero: tris già pronto.

In una fase delicata e importante come quella attuale le certezze in casa Roma sembrano destinate a esaurirsi al solo presente, caratterizzato dalla forte consapevolezza di dover fare i conti con una serie di sfide importantissime e cruciali ai fini dell’apparecchiamento delle stagioni future. Troppo importante, dunque, restare concentrati sul “Qui e ora“, attualmente proponente un poker di sfide italiane decisive per le sentenze europee del campionato, oltre che almeno 90 minuti contro il Bayer Leverkusen il prossimo giovedì, ad oggi, almeno per i tifosi fino a questo momento, rappresentanti il punto più importante e atteso della stagione.

Trascorse queste settimane, poi, sarà finalmente possibile condurre valutazioni e bilanci, al fine di comprendere anche quelli che saranno i margini di manovra e intervento di un club che sa bene di doversi consolidare e rinforzare per l’immediato futuro, anche sulla scorta delle non poche defezioni emerse e palesate nel corso di questo campionato. Importante, infatti, ripartire dai diversi solidi e felici elementi che abbiano rappresentato spina dorsale e motore trainante della squadra, senza però dimenticare dei non meno numerosi aspetti che abbiano funzionato meno e che necessiteranno dunque di interventi e migliorie quanto prima.

Calciomercato Roma, ultimatum a Grimaldo: l’Atletico non può più aspettare

Proprio in nome di una stretta interdipendenza con il futuro, non è semplice comprendere quale strada possa seguire la Roma nel corso del prossimo calciomercato, soprattutto se si tiene in considerazione l’ambiguità che avvolge la posizione di Mourinho, nonché la posizione di un Tiago Pinto accostato in queste ultime ore al Tottenham per una fase post-Paratici nel Nord di Londra.

Quanto emerso e raccolto fin qui lascia però intendere come, indipendentemente dalle numerose discriminati, la Roma cercherà di operare e intervenire per migliorarsi in modo saggio e ponderato, come sovente accaduto anche in passato. I tanti free-agent accostati anche ai giallorossi stimolano non poco l’attenzione degli addetti ai lavori, sulle tracce di diversi elementi potenzialmente prelevabili a condizioni più che vantaggiose.

Tra i vari, si segnala da non poco anche il nome del terzino sinistro, Alex Grimaldo, in scadenza contrattuale con il Benfica e sul quale, oltre a Roma e Juventus, è stato registrato il veemente e ben concreto interesse dell’Atletico Madrid. Stando a quanto riferito da El Gol Digital, però, i Materassi avrebbero posto un ultimatum al laterale spagnolo, esortandolo a prendere una decisione sul proprio futuro quanto prima.

Da quest’ultima passerà infatti buona parte delle decisioni dell’Atletico per i rinforzi difensivi, laddove si registra una certa attenzione anche per Javi Galan del Celta Vigo, unitamente ad Espino e Jordi Alba.