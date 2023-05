Mourinho lancia l’allarme Dybala: il punto sugli infortunati

Bologna-Roma, dopo il pareggio a reti bianche dello stadio Dall’Ara ha parlato José Mourinho. Il tecnico portoghese ha fatto un punto sugli infortunati, con l’allarme Dybala

La Roma esce con un punto dallo stadio del Bologna di Thiago Motta. La squadra giallorossa allunga a cinque gare la striscia di risultati senza vittorie in Serie A. Il pari a reti bianche del Dall’Ara lascia l’amaro in bocca per il mancato aggancio ai danni del Milan in classifica. Ora i giallorossi occupano la sesta posizione in classifica, a tre gare dal termine della stagione il quarto posto dista sei punti per la squadra guidata da José Mourinho.

A fine gara il tecnico della Roma ha alzato la voce contro DAZN e la direzione di gara di Orsato. Il tecnico portoghese ha poi elogiato la prova dei suoi, che si sono presentati con due esordienti in Serie A a Bologna, Svilar in porta e Missori sulla corsia di destra. le scelte dal primo minuto dello Special One fanno i conti con il prossimo, decisivo, impegno dei giallorossi. La Roma tornerà in campo giovedì sera per la semifinale di ritorno dell’Europa League. Ed anche oggi c’è stato un nuovo infortunio con cui fare i conti per mister Mourinho in casa giallorossa.

Bologna-Roma, Mourinho fa la conta degli infortuni: “Dybala grande dubbio”

Dopo pochi minuti nella ripresa si è fermato Zeki Celik, fiato sospeso per Mourinho in difesa dopo gli stop dei vari Smalling, Llorente e Kumbulla. Ecco le parole dello Special One che si sofferma anche sullo stato del difensore turco, mentre spicca l’allarme legato al recupero di Paulo Dybala.

Intervistato dai microfoni DAZN, José Mourinho ha fatto un punto sugli acciaccati in casa Roma in vista della sfida in casa del Bayer. Ecco le parole dello Special One: “Per giovedì Wijnaldum recuperato. Celik in dubbio. Dybala grande dubbio.”