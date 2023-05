Voti Bologna-Roma 0-0, Ibanez giganteggia: doppia bocciatura

Voti Bologna-Roma 0-0 . Si è appena conclusa la sfida dello stadio Dall’Ara. La squadra allenata da José Mourinho non va oltre il pari contro Thiago Motta.

José Mourinho vara l’ampio turnover in occasione della trasferta emiliana in casa del Bologna. In porta c’è la sorpresa Mile Svilar, neanche convocato Rui Patricio. Sulla corsia di destra c’è l’esordio del giovane Filippo Missori, classe 2004. José Mourinho affronta nuovamente un suo ex calciatore. Dopo la sfida europea con Xabi Alonso è il momento del confronto con Thiago Motta, in vetrina fin qui sulla panchina del Bologna.

Gara che inizia con una fase di studio prolungato, con la squadra giallorossa che prova a prendere le misure agli emiliani. Il primo tiro della gara è dei felsinei, Svilar risponde presente sul tentativo di Orsolini. Palla gol per la Roma al ventiquattresimo minuto, Belotti a botta sicura su assist di Solbakken, prontissima la risposta di Skorupski, ex di giornata. Bologna in possesso palla e Roma che cerca la giusta ripartenza, il primo tempo si chiude senza grandi sussulti sullo 0-0. Squadre che ripartono senza cambi nella ripresa.

Voti Bologna-Roma 0-0, Ibanez in vetrina: male Belotti e Camara

Al 54esimo minuto tre cambi per la Roma, di cui uno obbligato. Si è fermato Zeki Celik, costringendo José Mourinho ad inserire Gianluca Mancini. Vibranti proteste giallorosse per un colpo al volto subito da Ibanez, niente da rivedere per l’arbitro Orsato. A dieci minuti dal novantesimo grossa occasione per i giallorossi, ma il tentativo di Mancini sotto porta finisce fuori. Anche Abraham va vicino alla rete, ma il suo colpo di testa è troppo centrale.

Brividi per i tifosi giallorossi in pieno recupero, Joshua Zirkzee da l’illusione del gol sfiorando il vantaggio per i felsinei. Recupero extra large, in totale 8 minuti al Dall’Ara assegnati dal direttore di gara. A cornare una prestazione da migliore in campo Ibanez chiude la gara con una grande copertura so Orsolini in piena area, al Dall’Ara termina 0-0.

Voti ROMA (3-4-2-1): Svilar 6, Celik 6 (54° Mancini 6), Cristante 7, Ibanez 7.5, Missori 5.5, Camara 5, Tahirovich 6.5 ( 73° Matic 6), Zalewski 6, Wijnaldum 6 (54° Bove 6.5), Solbakken 6 (70° Pellegrini 6.5), Belotti 4.5 (54° Abraham 6)