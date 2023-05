Calciomercato Roma, Pinto trova l’erede di Belotti: 18 milioni

La Roma ha messo nel mirino un nuovo attaccante, per il quale è stato fissato il prezzo. Un club rivale, però, è pronto all’affondo vincente.

La Roma, a prescindere dall’esito dell’incontro tra José Mourinho e i Friedkin, proverà a potenziare in maniera concreta la rosa prendendo elementi in grado di farla diventare più competitiva ad alti livelli. Diverse le piste attualmente battute dal direttore sportivo Tiago Pinto, chiamato a potenziare soprattutto il centrocampo ed il reparto offensivo.

La linea mediana giallorossa, ad esempio, perderà Mady Camara destinato a fare rientro all’Olympiacos. Il tecnico portoghese, nelle ultime due giornate contro l’Inter ed il Bologna, lo ha riproposto titolare ma le deludenti prove offerte in entrambe le occasioni dal guineano rendono praticamente certo l’addio al termine della stagione. Ancora da scrivere poi il futuro di Georginio Wijnaldum, che i capitolini possono riscattare versando nelle casse del PSG 7 milioni. Troppi per il manager, che cercherà di riottenerlo ancora in prestito o a parametro zero.

Per quanto riguarda l’attacco, sia Tammy Abraham che Andrea Belotti hanno deluso le aspettative e rischiano di lasciare la compagnia in estate. L’inglese, autore di 9 gol e 7 assist in 49 apparizioni, può essere sacrificato in cambio di una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni: su di lui ci sono diverse squadre della Premier League, tra cui il Newcastle e l’Aston Villa. L’ex capitano del Torino, ancora a secco in campionato, è in scadenza con Pinto non troppo convinto di mettere sul piatto un nuovo accordo.

Roma, l’Inter monitora Retegui

In attesa di definire il futuro dei due attaccanti, la Roma ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di possibili rinforzi. Una delle piste al momento battute conduce a Mateo Retegui, intenzionato a trasferirsi in estate in Serie A per aumentare così le chance di restare nel giro della Nazionale italiana.

Il Tigre, a breve, provvederà a riscattare il classe 1999 dal Boca Juniors per una cifra vicina ai 2 milioni. Poi, lo venderà al migliore offerente. I giallorossi lo seguono ma portarla nella città Eterna non si preannuncia affatto facile, alla luce del forte interessamento mostrato pure dall’Inter. I nerazzurri, in estate, cercheranno di confermare in rosa Romelu Lukaku ma il Chelsea, su input di Mauricio Pochettino, appare orientato a trattenerlo a Londra. L’amministratore delegato Beppe Marotta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, conta di prendere comunque Retegui a prescindere dal futuro di Lukaku mettendo sul piatto 18 miliioni. La Roma, come detto, è alla finestra con le alternative che portano il nome di Alvaro Morata (nel mirino del Milan) e Roberto Firmino (molto costoso).