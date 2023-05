Accordo saltato per colpa della Lazio: 15 milioni in fumo

La Roma nel corso dell’estate proverà a piazzare gli esuberi. Un’operazione, a sorpresa, è tornata in bilico per colpa della Lazio.

La Roma, nel corso della sessione estiva del mercato, proverà a potenziare la rosa portando nella città Eterna top player e giovani in rampa di lancio. Il direttore generale Tiago Pinto, al tempo stesso, sarà però chiamato a rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement.

Il manager, attraverso le operazioni in uscita, dovrà riuscire ad incamerare circa 55 milioni. La cessione di qualche titolare (Roger Ibanez o Tammy Abraham) appare inevitabile ma il club, prima di privarsi di qualche colonna portante, proverà a piazzare gli esuberi che non rientrano nel progetto tattico. L’elenco, ad esempio, comprende Justin Kluivert protagonista di una buona stagione in Spagna con la maglia del Valencia. Per lui 25 presenze complessive “condite” da 8 gol e 2 assist. Un bottino positivo, che aveva spinto i bianconeri a prendere la decisione di esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Ora, invece, l’operazione in questione è tornata a sorpresa in bilico visto che il Valencia ha messo nel mirino Pedro. I contatti tra le parti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero, sono già scattati con l’esterno della Lazio che sta valutando l’idea di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. I biancocelesti avrebbero la facoltà di far scattare l’opzione per un ulteriore anno ma le chance che il divorzio vada in scena tra qualche settimana sono elevate. La Roma, intanto, è alla finestra in attesa di ricevere aggiornamenti sulla vicenda.

Roma, in bilico il riscatto di Kluivert per colpa della Lazio

Pinto dava ormai quasi per scontata la cessione di Kluivert il quale, di recente, aveva spiegato di non voler tornare nei giallorossi e di ritenere deludente l’esperienza vissuta nella capitale. L’interessamento nei confronti di Pedro, come detto, mette l’operazione in stand-by con il rischio che possa saltare del tutto.

La Roma, nel frattempo, ha ricevuto una prima proposta dall’Atletico Madrid per Ibanez, ritenuto sacrificabile dalla dirigenza giallorosso. Anche in questo caso le interlocuzione sono partite: l’intesa economica può arrivare a stretto giro di posta sulla base di 30 milioni. Capitolo Abraham: il recente taglio di prezzo operato da Pinto (45 milioni) ha riacceso l’interesse del Newcastle, dell’Aston Villa e del Manchester United che ora stanno valutando se piazzare, o meno, l’affondo decisivo. La rivoluzione è alle porte. Si preannuncia una lunga quanto intensa estate per Pinto.