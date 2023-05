Calciomercato Roma, addio dopo un anno: erede già bloccato

Calciomercato Roma, l’addio dopo un anno sembra dietro l’angolo. Tiago Pinto ha già bloccato l’erede, ecco tutti i dettagli con la sessione estiva alla finestra

Vigilia di Europa League in casa Roma. La squadra giallorossa tra poche ore volerà verso la Germania, domani sera la sfida al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In palio c’è la finalissima del torneo continentale, in programma a fine mese a Budapest. Si ripartirà dalla vittoria di misura dei giallorossi dello stadio Olimpico, targata Edoardo Bove. Il giovane centrocampista sembra essere uno dei punti fermi per la Roma del futuro, mentre Tiago Pinto sta già lavorando alle prossime manovre nel settore nevralgico del campo.

Meno uno a Bayer-Roma, una partita cruciale in vista del bilancio finale della seconda stagione a guida José Mourinho. Il portoghese questo pomeriggio presenterà la sfida in conferenza stampa, c’è attesa per capire le condizioni dei tanti infortunati, su tutti lo stato di forma di Paulo Dybala. L’argentino non è stato convocato contro il Bologna, la sensazione è che possa aver recuperato almeno per la panchina in vista della sfida europea di domani sera. In parallelo si accendono i riflettori sulle manovre di calciomercato targate Tiago Pinto, che sta bruciando le tappe in vista della sessione estiva in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Wijnaldum può tornare al PSG: erede gratis dalla Ligue 1

Il dirigente ex Benfica anche nella prossima finestra di calciomercato ha intenzione di regalare diversi colpi a costo zero alla squadra giallorossa. Il primo rinforzo, praticamente già bloccato, è a centrocampo con l’arrivo imminente di Houssem Aouar. Il centrocampista, classe ’98 lascerà in scadenza il Lione, rafforzando a costo zero il settore nevralgico di gioco della Roma.

L’arrivo del centrocampista algerino apre all’addio dopo una stagione di Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese può fare il percorso inverso rispetto ad Aouar, tornando al PSG nelle prossime settimane. Secondo quanto evidenziato dal giornalista Marco Conterio, sul futuro di Wijnaldum pesa l’alto ingaggio ( 7 mln di euro), che in caso di riscatto dai parigini dovrebbe essere praticamente dimezzato. In attesa di capire quale sarà il futuro del calciatore Orange Pinto si è già tutelato, pescando il suo eventuale erede sempre dalla Ligue 1.