Calciomercato Roma, scippo gratis al Milan

Calciomercato Roma, altra pista a parametro zero sul taccuino di Tiago Pinto. Il portoghese è pronto a sfidare mezza Europa, anche il Milan di Maldini è avvisato

La Roma di José Mourinho tornerà in campo domani sera, per la semifinale di ritorno di Europa League. La squadra giallorossa affronterà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in Germania. Si riparte dal minimo vantaggio conquistato dalla Roma nella sfida d’andata dello stadio Olimpico, servirà una gara perfetta per conquistare la finalissima di Budapest. Proprio il Bayer è una delle concorrenti di Tiago Pinto per un nuovo colpo a parametro zero, ma la concorrenza europea è alta e coinvolge anche il Milan di Pioli e Maldini.

La stagione calcistica in Europa è agli sgoccioli e quest’anno vede tante squadre italiane tra le protagoniste delle competizioni continentali. Ieri sera il secondo Euroderby di Milano ha consegnato la finale di Champions League all’Inter di Simone Inzaghi. Niente da fare per il Milan, sconfitto di misura anche nella sfida di ritorno. Domani sera Juventus e Roma scenderanno in campo per le semifinali di ritorno di Europa League, i giallorossi ripartiranno dalla vittoria di misura dello stadio Olimpico contro il Bayer Leverkusen. La squadra guidata da Xabi Alonso sembra pronta anche a sfidare la Roma in ottica calciomercato estivo. Nel mirino un calciatore a parametro zero il cui dossier sembra finito sul taccuino di tanti club europei, compreso il Milan in Serie A.

Calciomercato Roma, colpo a zero in Bundesliga: Pinto sfida mezza Europa

Tiago Pinto continua a monitorare diverse piste a parametro zero in vista della finestra estiva di calciomercato. Il portoghese ha messo le mani sul colpo Aouar, in scadenza dal Lione ed avrebbe trovato un principio d’accordo per il difensore Ndicka, altro parametro zero dall’Eintracht Francoforte. E dalla Bundesliga spunta una nuova pista a costo zero per la mediana del futuro della Roma

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Fabrizio Romano anche la Roma ha preso informazioni su Ellyes Skhiri, in scadenza dal Colonia. Centrocampista difensivo classe 1995, sulle sue tracce anche il Siviglia di Monchi ed il Rennes in Ligue 1 ma non solo. Diverse settimane fa era stato segnalato in cima alla lista del Milan secondo quanto scriveva il sito Calciomercato.it