Calciomercato Roma, accordo con Pinto: firma da 12 milioni

Calciomercato Roma, Pinto chiude un nuovo accordo prima della sessione estiva. Operazione da 12 milioni di euro totali per il dirigente giallorosso

La Roma di José Mourinho è attesa da una gara cruciale in Europa League. I giallorossi torneranno in campo giovedì sera, in casa del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso per la semifinale di ritorno. La squadra guidata dallo Special One riparte dalla vittoria di misura della sfida d’andata, con la rete del vantaggio firmata da Edoardo Bove. A due giorni dalla sfida europea si accendono i riflettori sulle manovre di calciomercato di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha messo le mani sull’ennesimo colpo a parametro zero. E spunta già il principio d’accordo, con le cifre che legheranno il calciatore alla Roma a partire dalla prossima stagione.

Tiago Pinto sembra voler bruciare l’ampia concorrenza prima dell’avvio della finestra estiva di calciomercato. Il dirigente ex Benfica sembra sempre più vicino a chiudere l’ennesimo colpo a costo zero per rafforzare la Roma. La squadra guidata da José Mourinho, dopo lo scialbo pareggio a reti bianche di Bologna, tornerà in campo giovedì sera per la semifinale di ritorno in casa del Bayer Leverkusen. In attesa della sfida europea, che può regalare la seconda finale consecutiva per la squadra giallorossa, c’è un nuovo accordo alla finestra per il colpo a parametro zero in difesa targato Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, principio d’accordo con Ndicka: quadriennale da 12 mln totali

La scorsa estate il dirigente giallorosso aveva chiuso diversi colpi a costo zero. Da Nemanja Matic a Dybala, passando per il portiere Svilar ed Andrea Belotti. Nelle scorse settimane Pinto ha fatto enormi passi avanti per l’ingaggio di Houssem Aouar a centrocampo, in scadenza dal Lione. Ora il portoghese sembra avere messo le mani anche sul colpo Evan Ndicka in difesa.

Difensore francese classe ’98, lascerà in scadenza di contratto l’Eintracht Francoforte. Secondo quanto scrive il sito Goal.com, Pinto avrebbe raggiunto un principio d’accordo col difensore centrale mancino. Nei giorni scorsi i rappresentanti del calciatore erano stati fotografati a Trigoria con José Mourinho, incontro propedeutico all’accordo da 12 milioni di euro (bonus compresi) per un contratto di quattro anni.