Calciomercato Roma, tripletta a costo zero: offerta già presentata

Calciomercato Roma, Tiago Pinto cala la tripletta a parametro zero. Il dirigente giallorosso si muove per un nuovo rinforzo gratis: offerta già presentata.

Antivigilia di Europa League in casa Roma, tra due giorni la squadra guidata da José Mourinho torna in campo. I giallorossi sono attesi dalla semifinale di ritorno della competizione europea, in programma dopodomani sera in casa del Bayer Leverkusen. Si riparte dalla vittoria di misura dello stadio Olimpico firmata da Edoardo Bove, che concede un minimo vantaggio alla Roma ma che non fa dormire sonni tranquilli allo Special One. In parallelo ci sono le manovre di Tiago Pinto, che sta cercando di calare il tris di colpi a costo zero in vista della sessione estiva di calciomercato.

La Roma di José Mourinho è attesa da una gara che ha il sapore di crocevia stagionale. Il ritorno delle semifinali di Europa League in casa del Bayer Leverkusen può regalare ai giallorossi la seconda finale europea consecutiva. La corsa al piazzamento in Champions League in campionato si è irrimediabilmente complicata per i giallorossi, reduci da ben cinque gare consecutive senza vittorie in Serie A. La finale di Budapest rappresenta l’occasione per riscattare la seconda stagione a guida Mourinho in casa giallorossa, oltre ad alimentare nuovamente i sogni europei della tifoseria romanista. Su un binario parallelo viaggiano le manovre di Tiago Pinto, che vuole chiudere per l’ennesimo colpo a parametro zero in casa Roma.

Calciomercato Roma, Pinto cala il tris a costo zero: c’è l’offerta per Zaha

Difesa, centrocampo ed attacco, Pinto sta cercando di chiudere il triplo colpo a parametro zero in vista della sessione di calciomercato estiva. A centrocampo sembra tutto fatto per l’ingaggio di Houssem Aouar, in scadenza dal Lione. In difesa è sempre viva la pista che porta a guardare a Evan Ndicka, dall’Eintracht Francoforte. In attacco torna di stretta attualità il profilo di Wilfried Zaha, ad un passo dall’addio al Crisytal Palace.

E sull’attaccante ivoriano c’è in pole position la Roma di Tiago Pinto. Secondo quanto evidenzia il sito Teamfootball.fr, solo la squadra giallorossa ha presentato un’offerta per ingaggiare l’attaccante classe ’92. Pinto sta bruciando le tappe per bruciare l’ampia concorrenza, non solo della Premier League sul versatile attaccante del Palace.