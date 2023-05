Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: ecco il baby prodigio bianconero

La Roma ha messo nel mirino diversi attaccanti con cui potenziare il reparto offensivo. I riflettori sono puntati in Austria.

La Roma, da ormai diverse settimane, ha iniziato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. La priorità, in tal senso, consisterà nell’acquistare almeno un attaccante di qualità in grado non soltanto di vedere con regolarità la porta avversaria ma anche dialogare al meglio con i compagni.

Diverse le piste attualmente battute dal direttore generale Tiago Pinto il quale, oltre a potenziare la rosa, sarà chiamato a rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. Nel mirino del manager sono quindi finite punte in scadenza di contratto o comunque vicine alla conclusione del vincolo con i rispettivi club. La lista dei desiderata, ad esempio, comprende il nome di Roberto Firmino che al termine della stagione lascerà a parametro zero il Liverpool.

Per il brasiliano ha provato a muoversi il Marsiglia ma il pressing dei francesi non è bastato per strappare il “sì” del classe 1991, seguito anche dal Barcellona e dal Milan. I blaugrana, pur non ritenendolo una priorità, hanno avviato i contatti con il suo entourage mentre i rossoneri lo ritengono un ottimo elemento con cui rifondare il pacchetto offensivo. Pinto, come detto, è alla finestra ma intanto sta valutando pure la possibilità di acquistare due giovani in rampa di lancio. Il primo è Mateo Retegui, intenzionato a trasferirsi in Italia in modo tale da aumentare le chance di rimanere nel giro della Nazionale italiana.

Roma, Pinto segue l’attaccante

Il Tigre, a breve, lo acquisterà a titolo definitivo dal Boca Juniors per una spesa complessiva di 2 milioni. Poi, lo venderà al miglior offerente. Il secondo profilo vagliato da Pinto è quello di Emanuel Emegha di proprietà dello Sturm Graz.

Si tratta di un classe 2003 che, in 35 presenze complessive con indosso la maglia degli austriaci, ha totalizzato 10 reti e 5 assist. Un bottino positivo che ha attirato, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, le attenzioni della Roma e del Salisburgo. Prenderlo, anche in virtù del fatto che il suo contratto scade nel 2026, non si preannuncia facile ma un tentativo verrà comunque fatto. Pinto riflette. Servono più reti per rendere la squadra di José Mourinho maggiormente competitiva ai livelli più alti. Il casting è scattato. Ora resta da vedere chi raccoglierà il testimone lasciato da Andrea Belotti, destinato a lasciare la compagnia al termine della stagione.