Calciomercato Roma, prezzo fissato: ha già detto sì al Milan

I rossoneri sono riusciti a mettere la freccia per quanto riguarda un colpo di calciomercato, battendo sul tempo la Roma

La campagna acquisti dell’estate comincia a prendere forma con Tiago Pinto che si sta muovendo per cercare di portare nella Capitale i migliori talenti ce il mercato low cost possa offrire. Il general manager, infatti, deve tendere un occhio alle offerte e alla sezione sconti di questo calciomercato, visto che la Roma non può spendere. I giallorossi hanno le mani legate dalla Uefa, con cui è stato firmato il settlement agreement.

L’organo calcistico europeo vuole far rispettare il Fair Play Finanziario e ha imposto alla Roma di non alzare monte ingaggi e di non andare sotto nel rapporto tra spese ed entrate. Un compito difficile per la società che si è già scontrata con questa manovra in inverno, creando qualche malcontento a Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, avrebbe voluto avere una campagna più corposa e invece si è dovuto accontentare dell’arrivo di Llorente in prestito e basta.

In vista della prossima annata, la squadra deve rinforzare diversi reparti e per questo Pinto si è mosso per trovare l’accordo con diversi giocatori in scadenza. I parametri zero saranno protagonisti come nella scorsa campagna acquisti visto che garantiscono una spesa minima. Nel mirino ci sono Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che hanno trovato un preaccordo con la società giallorossa.

Calciomercato Roma, si è promesso al Milan

Un giocatore che interessa molto a José Mourinho è Ruben Loftus-Cheek, finito fuori dai radar del Chelsea, dove è nato e cresciuto. Il centrocampista, infatti, non sta giocando più così tanto con i Blues e per questo è alla ricerca di un nuovo club con cui giocare.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’inglese è molto interessato a vestire la maglia rossonera, così come Maldini e Massara vogliono prenderlo. Dopo i contatti che ci sono stati, il Chelsea avrebbe chiesto per il cartellino del classe 1996 25 milioni, una cifra elevata, ma per cui si può trattare. Per questo motivo i due uomini di mercato del club di Via Aldo Rossi potrebbero tentare l’assalto vero e proprio per entrare nel vivo della trattativa.