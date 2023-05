Roma, stadio “vietato”: tifosi delusi in vista della finale

La Roma in estasi dopo la qualificazione alla finale di Europa League. Per i tifosi, però, è arrivata una brutta notizia.

Un anno dopo, ecco un’altra finale. La Roma, grazie al pareggio ottenuto ieri sul campo del Bayer Leverkusen, è riuscita a strappare il pass valevole per disputare la gara che mette in palio l’Europa League. Una prestazione, quella giallorossa, granitica che ha reso inutile il forcing attuato dai padroni di casa.

I giallorossi, privi di numerosi titolari, hanno fatto di necessità virtù schierando al centro della difesa Bryan Cristante al posto di Chris Smalling (inizialmente in panchina). In cabina di regia, al posto dell’ex Milan e Atalanta, ha preso porto Nemanja Matic autore anche lui di una prestazione scintillante. Il 3-5-2 scelto da José Mourinho ha consentito di chiudere ogni spazio e frustrare i tentativi di rimonta dei tedeschi, pericolosi soltanto in alcune circostanze. Uno stile di gioco magari non da stropicciarsi gli occhi, ma funzionale ed efficiente.

Il gol siglato all’andata da Edoardo Bove è stato protetto quindi nel migliore dei modi, con i capitolini che il 31 maggio voleranno alla volta di Budapest con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo ed ottenere, di conseguenza, la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Compito, questo, mica facile. Dall’altra parte del campo, infatti, ci sarà il Siviglia capace di estromettere dalla competizione la Juventus grazie ad un gol dell’ex giallorosso Erik Lamela. L’attesa, nella città Eterna, è quindi palpabile e nella mattinata odierna sono state rese note le modalità con cui acquistare i preziosi tagliandi.

Roma, niente maxi schermi all’olimpico

Al tempo stesso, per i supporter della Roma è arrivata una brutta notizia. Lo stadio Olimpico, stando a quanto riportato dal giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora, “non sarà disponibile la sera del 31 maggio per installare i maxi-schermi e permettere ai tifosi che non saranno a Budapest di seguire la partita tutti insieme”.

Una doccia fredda inaspettata, visto che nel 2022 (in occasione della finale di Conference League) tale possibilità era stata concessa. Ora, invece, non è più cosi. La Roma, intanto, ha fatto rientro in Italia e a stretto giro di posta inizierà a preparare la prossima sfida di campionato. Il calendario, in particolare, propone la sfida contro la Fiorentina, reduce dalla qualificazione all’atto conclusivo della Conference e attesa pure dal match che mette in palio la Coppa Italia (il 24). Quando andrà in scena il confronto tra i giallorossi e la viola, però, non è ancora chiaro.