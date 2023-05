Colloquio segreto a un passo dalla firma: mazzata Roma

Calciomercato, mazzata Roma ad un passo dalla firma. Ecco il colloquio segreto che può fare saltare completamente il banco per Tiago Pinto.

La Roma ha centrato la seconda finale europea consecutiva. Il pareggio a reti bianche maturato in casa del Bayer Leverkusen ha consegnato ai giallorossi il pass per la finalissima di Budapest. L’ultimo atto dell’Europa League vedrà la squadra allenata da José Mourinho affrontare il Siviglia, in finale grazie alla rete dell’ex Lamela contro la Juventus. In parallelo Tiago Pinto sta cercando di cruciare le tappe in vista della sessione di calciomercato ordinario.

Fulmine a ciel sereno per Tiago Pinto in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il dirigente portoghese sta cercando di bruciare le tappe in vista della nuova stagione, soprattutto per quel che riguarda i colpi a parametro zero. L’ex Benfica ci ha preso gusto con i colpi in scadenza di contratto, vincolato anche dai paletti economici imposti dalla UEFA al club giallorosso. La scorsa estate l’ingaggio più clamoroso fu quello di Paulo Dybala, senza dimenticare l’arrivo di Belotti e Matic sempre a costo zero. Il portoghese sembra aver messo da tempo le mani sul colpo Aouar per il centrocampo della Roma del futuro. Mentre un ribaltone lampo si prospetta per un rinforzo difensivo accostato ai giallorossi.

Calciomercato Roma, colpo di scena Ndicka: colloqui per il rinnovo

Oltre ad Houssem Aouar, centrocampista in scadenza dal Lione, Pinto è vicinissimo a Evan Ndicka. Difensore francese col contratto in scadenza dall’Eintracht Francoforte. Nelle scorse settimane i rappresentati del calciatore erano stati anche fotografati a Trigoria con Mourinho.

Ora, secondo quanto rilancia il sito Bild.de, il club tedesco non sembra aver perso le speranze di arrivare al rinnovo contrattuale. Il media riferisce di una possibile apertura da parte di Ndicka alla firma sul prolungamento contrattuale con l’Eintracht Francoforte. Ci sarebbe stato un colloquio privato con il ds Markus Krosche proprio sul tema del possibile rinnovo contrattuale. La decisione finale sembra rimandata al termine della stagione, con il club tedesco che è ancora in corsa per aggiudicarsi la Coppa di Germania.