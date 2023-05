Calciomercato Roma, non solo Tielemans: retrocessione e prezzo stracciato

Calciomercato Roma, nuova occasione a parametro zero per Tiago Pinto. La retrocessione apre le porte all’assalto con lo sconto, non solo Tielemans sul taccuino del portoghese

La stagione calcistica in Europa è agli sgoccioli. La Roma di José Mourinho ha strappato il pass per la finale di Europa League, in programma a Budapest tra dieci giorni. La squadra giallorossa intanto tornerà in campo domani pomeriggio, per affrontare la Salernitana allo stadio Olimpico. In parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto, deciso ad anticipare la concorrenza in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Spunta un nuovo colpo ‘alla Tielemans’ sul taccuino del dirigente portoghese.

Archiviata la semifinale di Europa League la Roma di José Mourinho è pronta a tornare a giocare in campionato. La squadra giallorossa domani pomeriggio ospiterà la Salernitana allo stadio Olimpico, per la terzultima giornata di Serie A. Il pubblico di casa si prepara a festeggiare la seconda finale europea conquistata dalla squadra guidata dallo Special One. L’appuntamento con la storia è fissato al 31 maggio, quando a Budapest ci sarà la finale di Europa League contro il Siviglia. Con il termine della stagione sempre più vicino le attenzioni degli addetti ai lavori si spostano anche sulle manovre di Tiago Pinto in vista della sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, colpo ‘alla Tielemans’: retrocessione e sconto in Germania

Tiago Pinto si sta muovendo con largo anticipo per chiudere diversi colpi a parametro zero. Sembra tutto fatto per l’ingaggio di Aouar, in scadenza con il Lione. In difesa piace sempre il profilo di Ndicka, anche lui a costo zero dall’Eintracht Francoforte. Per il centrocampo è tornata d’attualità la pista Youri Tielemans, in scadenza dal Leicester.

C’è un altro profilo che può balzare in cima alla lista del general manager portoghese, con modalità decisamente simili al colpo Tielemans. Parliamo del duttile centrocampista belga Dodi Lukebakio, compagno in nazionale proprio del calciatore delle Foxes. Classe ’97, con un ultimo anno di contratto con l’Herta Berlino, può lasciare il club tedesco ad un prezzo stracciato. La squadra berlinese è infatti retrocessa nella seconda Bundesliga, scenario che ricorda anche qui quanto sta accadendo con Tielemans al Leicester. Pinto può cercare la doppietta belga a centrocampo.