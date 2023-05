Intrigo Spalletti-Mourinho, De Laurentiis ha già incontrato l’erede

Panchine bollenti in tutta Europa in vista della fine della stagione. Intrigo tra Spalletti e José Mourinho, con De Laurentiis che ha già incontrato l’erede.

Tre giornate di Serie A separano il campionato italiano dal termine della stagione. Il Napoli ha festeggiato il terzo scudetto della sua storia durante la trentatreesima giornata. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha dominato la stagione, centrando con largo anticipo il titolo. Ancora da decifrare il futuro del tecnico di Certaldo, con l’intreccio che coinvolge anche José Mourinho in casa Roma. Ecco l’incontro con De Laurentiis che può far saltare definitivamente il banco sulla possibile eredità in panchina.

Meno tre giornate al termine della Serie A. Il Napoli dopo aver centrato la matematica del terzo titolo della sua storia, vede in bilico le posizioni di Spalletti e Giuntoli. In casa Roma è ancora da decifrare il futuro di José Mourinho. La squadra giallorossa, dopo aver centrato la finale di Europa League, tornerà domani in campo contro la Salernitana. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024 lo Special One potrebbe lasciare con un anno di anticipo, entrambe le panchine potrebbero essere a caccia dell’erede in vista della prossima stagione. Spunta l’incontro con Aurelio De Laurentiis che può far saltare il banco, coinvolgendo indirettamente anche le manovre in panchina in casa Roma.

Futuro Spalletti e intreccio con Mourinho: De Laurentiis incontra Nagelsmann

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’ il presidente del Napoli avrebbe già incontrato Julian Nagelsmann, esonerato a sorpresa dal Bayern Monaco nei mesi scorsi. Il giovane tedesco, classe ’87, era stato indicato come sostituto ideale per la famiglia Friedkin in caso di divorzio a fine stagione con José Mourinho.

Il futuro del tecnico toscano e dello Special One si intrecciano in Serie A. In entrambi i casi la speranza dei tifosi è che il matrimonio con i tecnici continui ma le dirigenze si stanno già muovendo in caso di addio a fine stagione. Secondo il quotidiano sportivo un altro nome caldo in lizza per il post-Spalletti è quello di Antonio Conte, anche lui accostato a più riprese ad un possibile passaggio in panchina alla Roma.