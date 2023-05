Futuro Mourinho, Pinto svela tutto: annuncio in diretta

Tiago Pinto ha parlato del futuro di José Mourinho prima della sfida tra Roma e Salernitana. Ecco l’annuncio in diretta del manager portoghese sul tecnico giallorosso

La Roma è in campo allo stadio Olimpico contro la Salernitana di Paulo Sousa, all’intervallo il punteggio è sullo 0-1 per gli ospiti. Subito prima della gara non è sfuggita l’intervista concessa da Tiago Pinto ai microfoni di DAZN. Il dirigente portoghese è uscito allo scoperto sul futuro del connazionale José Mourinho. Ecco le parole del dirigente giallorosso in diretta sul possibile addio tra la Roma e lo Special One a fine stagione.

Tiago Pinto allo scoperto sul futuro di Mourinho: “Se fosse vero…”

La Roma torna in campo con un ampio turn over nel posticipo della terzultima giornata di Serie A. Non recupera neanche per la panchina Paulo Dybala, che segue la gara in tribuna a causa del persistere del dolore alla caviglia. Tiago Pinto è intervenuto in diretta svelando le condizioni della ‘Joya’ ai microfoni DAZN e non solo.

Il dirigente portoghese è anche uscito allo scoperto sul futuro del connazionale José Mourinho. Da diversi mesi ormai si rincorrono diverse voci di calciomercato che vorrebbero lo Special One lontano dalla panchina giallorossa in vista della prossima stagione. Pinto non ha alcun dubbio e rilancia con decisione la permanenza del connazionale in panchina. Ecco l’annuncio in diretta ai microfoni DAZN: “Anche se si parla tanto di tante cose, se tutto quello che si è detto era vero noi non potevamo convivere tutti i giorni. Ho fatto qualche battuta precedentemente, se tutto fosse stato vero due persone non sarebbero riuscite a mangiare insieme. Ci sono momenti giusti e posti giusti per parlare di futuro, oggi non è il posto giusto”.