Futuro Mourinho già scritto, Totti allo scoperto: “Prospettive diverse”

Francesco Totti esce allo scoperto sul futuro di José Mourinho e la stagione della Roma. L’ex Capitano giallorosso non ha dubbi: “Prospettive diverse”

Francesco Totti ha presenziato in un evento di presentazione della finale di Coppa Italia. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico, tra Inter e Fiorentina, l’ex Capitano giallorosso ha parlato di tanti argomenti toccando anche la stagione della Roma. L’ex numero 10 non sembra avere dubbi intorno al futuro di José Mourinho, giocando a carte scoperte in vista dell’emozionante finale di stagione in casa giallorossa e non solo.

Poco fa alla stazione Termini di Roma è arrivata la Coppa Italia. Domani sera allo stadio Olimpico ci sarà la finale della competizione nazionale, tra l’Inter di Inzaghi e la Fiorentina di Italiano. Tra i tanti volti amati del calcio italiano è intervenuto come testimonial anche Francesco Totti, che è tornato a parlare anche della Roma di José Mourinho. L’ex Capitano ha toccato tanti temi nella cornice della stazione Termini, a partire dal caso Juventus e la nuova penalizzazione per finire all’exploit delle italiane in Europa. Ovviamente l’ex Capitano si è soffermato specialmente sull’appuntamento che attende la Roma di José Mourinho.

Totti presenta la Coppa Italia e fa il punto sulla stagione della Roma: “Un altro approccio al futuro”

Le parole di Totti sulla finale di Coppa Italia: “Sarà certamente una bellissima partita, ma non è semplice dire chi vincerà. Sia l’Inter che la Fiorentina sono arrivate in finale nelle rispettive coppe e stanno disputando un’ottima stagione. Siamo felici che l’Italia possa raggiungere questi risultati”

L’ex numero 10 si è poi soffermato sulla stagione della Roma, lanciando un messaggio netto nei confronti di José Mourinho. Ecco le parole di Francesco Totti: “La Roma? Vincendo l’Europa League hai un’altra mentalità e un altro approccio al futuro, ma anche se dovesse perdere Mourinho rimane sempre Mourinho. È chiaro però che vincendo ci sarebbero prospettive diverse.”

Ecco il video con l’intervento di Francesco Totti alla stazione Termini durante la presentazione della finale di Coppa Italia :