Calciomercato Roma, la conferma del capitano: gol e addio scontato

La Roma nel corso della sessione estiva del mercato proverà a vendere i giocatori che non rientrano più nel progetto: un colpo da 10 milioni, però, va in fumo.

La Roma, in estate, proverà a potenziare la rosa in modo tale da renderla maggiormente competitiva ad alti livelli. Al tempo stesso, però, sarà chiamata a rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agremeent. Ecco perché, per il club, sarà fondamentale riuscire a vendere bene i giocatori ritenuti non più imprescindibili e quelli che non rientrano più nel progetto tecnico giallorosso.

Circa 30 milioni, ad esempio, potrebbero arrivare grazie alla cessione di Roger Ibanez all’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno deciso di rifondare il pacchetto arretrato e di recente hanno raggiunto l’accordo decisivo con Caglar Soyuncu. Ora nel mirino degli spagnoli è finito proprio il brasiliano: i contatti tra le parti sono scattati, con i biancorossi che contano di chiudere l’operazione a stretto giro di posta. Possibile, inoltre, la partenza di Tammy Abraham che in questi mesi ha faticato ad alti livelli.

Il direttore Tiago Pinto ha fissato il prezzo intorno ai 45 milioni: una cifra, questa, che ha solleticato l’interesse di diverse squadre della Premier League tra cui il Manchester United, il Newcastle e l’Aston Villa. Per quanto riguarda invece i calciatori destinati all’epurazione, l’elenco comprende Ante Coric e William Bianda. I due, presi nel 2018 dall’allora direttore sportivo Monchi, sono in scadenza il 30 giugno e saranno lasciati liberi di trovarsi una sistemazione alternativa. Un doppio addio che consentirà alla società dei Friedkin di risparmiare circa 3 milioni.

Roma, incerto il futuro di Carles Perez

Destino segnato pure per Carles Perez, attualmente in prestito al Celta Vigo. I galiziani non intendono esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni tuttavia, al termine della stagione, proveranno a riaverlo a condizioni agevolate in virtù del fatto che il contratto che lo lega alla Roma scade nel 2024.

A spingere per la sua conferma, stando a quanto riportato dal portale ‘El Gol Digital’, è il capitano della squadra ovvero Iago Aspas rimasto impressionato dal rendimento offerto in campo da Carles Perez. L’ex giallorosso, in particolare, ha messo a segno 4 gol e 5 assist in 35 apparizioni complessive dando imprevedibilità alla manovra offensica del Celta. Da qui la decisione di Iago di chiedere alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per riaverlo anche nel 2023/24. Ora resta da vedere quale sarà la risposta del direttore sportivo Tiago Pinto.