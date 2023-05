Calciomercato Roma, scippo Manchester United: ‘colpo alla Wijnaldum’

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra non hanno dubbi e rilanciano lo scippo del Manchester United. I Red Devils possono chiudere il ‘colpo alla Wijnaldum’

Tra sette giorni la Roma si gioca tutta la stagione nella sfida finale di Europa League. La squadra giallorossa sfiderà il Siviglia in quel di Budapest, in un appuntamento con la storia per la formazione guidata da José Mourinho. Su un binario parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto, che sta cercando di bruciare l’ampia concorrenza e chiudere diversi colpi a parametro zero. Dall’Inghilterra rilanciano il possibile scippo gratis del Manchester United, ricordando il colpo Wijnaldum in casa del Liverpool nelle scorse stagioni.

La chiusura della stagione è alle porte e tra sette giorni la Roma si gioca la finalissima di Europa League. L’ultimo ostacolo per il secondo trionfo europeo consecutivo targato Mourinho si chiama Siviglia. La tradizione è tutta dalla parte della squadra spagnola, capace di vincere in sei occasioni l’Europa League. In attesa della gara, decisiva per il bilancio stagionale dello Special One, si muove in parallelo Tiago Pinto, che vede avvicinarsi l’inizio della finestra di calciomercato estivo. Dall’Inghilterra rilanciano il possibile sorpasso del Manchester United a centrocampo.

Calciomercato Roma, il Manchester United piomba su Tielemans: “Colpo alla Wijnaldum”

Sono giornate decisive per il futuro di tanti calciatori in scadenza di contratto in giro per il continente. Pinto ha messo da tempo le mani sul colpo Aouar, centrocampista in arrivo a zero dal Lione. Un’altra pista caldissima a centrocampo, sempre a costo zero, punta al settore nevralgico di gioco del Leicester, dove è in scadenza il belga Youri Tielemans.

Ma, secondo quanto evidenzia il sito Manchestereveningnews.co.uk, il dirigente portoghese deve guardarsi dalla concorrenza del Manchester United. Sulle tracce del nazionale belga sono state segnalate anche Juventus ed Inter ma i Red Devils potrebbero prendere spunto da quanto fece il Liverpool nel 2017. La formazione del Merseyside in quella finestra di calciomercato estivo decise di attingere diversi rinforzi da squadre retrocesse, uno di questi era Gini Wijnaldum, che salutò il Newcastle. Oggi il Leicester è ad un passo dalla retrocessione ed il sito britannico fa un parallelo tra il centrocampista belga e quello olandese, oggi alla Roma.