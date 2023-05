Calciomercato Roma, tripletta a zero: testa a testa con la Juve

Calciomercato Roma, Tiago Pinto brucia le tappe in vista della finestra estiva. Il portoghese vuole la tripletta a costo zero, ma occhio alla concorrenza della Juve

Nuovo intreccio in vista sull’asse Roma-Torino. La Juventus è stata eliminata nelle semifinali di Europa League per mano del Siviglia, mentre la Roma ha strappato il pass per la finalissima di Budapest. La squadra guidata da José Mourinho ha centrato la seconda finale europea consecutiva, mentre i bianconeri sono stati estromessi dopo la sconfitta in casa del club andaluso. Le due squadre torneranno in campo domani, per la terzultima giornata di Serie A.

Dopo la delusione europea una nuova batosta può colpire la squadra allenata da Massimiliano Allegri. C’è attesa per la sentenza sull’inchiesta che coinvolge la Juventus, e che potrebbe portare ad una nuova penalizzazione in classifica. I bianconeri devono smaltire la delusione europea maturata in casa del Siviglia. La rete dell’ex Roma, Erik Lamela, ha permesso alla squadra spagnola di centrare la finale di Budapest contro i giallorossi guidati da José Mourinho. Juve e Roma torneranno in campo domani, per la trentaseiesima giornata di Serie A. Parallelamente si accendono gli scenari del calciomercato estivo, con una nuova sfida tra giallorossi e bianconeri all’orizzonte.

Calciomercato Roma, torna di moda Tielemans: sfida alla Juve per il colpo a zero

Tiago Pinto sta cercando di bruciare le tappe ed anticipare la concorrenza per chiudere diversi colpi a parametro zero. Vincolato dai paletti economici della UEFA, il dirigente giallorosso avrebbe già chiuso il colpo Aouar a centrocampo, in scadenza dal Lione. In difesa il nome più caldo è quello di Evan Ndicka dall’Eintracht Francoforte, e torna di moda il profilo di Tielemans, in scadenza con il Leicester in Premier League.

Centrocampista belga di 26 anni, il suo contratto con le Foxes terminerà a fine stagione. Il suo dossier torna d’attualità sulla scrivania di Tiago Pinto, secondo quanto scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport. Il portoghese deve guardarsi però dalla concorrenza, senza alcuna necessità di partecipare ad eventuali aste al rialzo. La Juventus di Allegri sta monitorando con interesse il futuro del centrocampista belga, è possibile il duello con Tiago Pinto nelle prossime settimane.