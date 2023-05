L’allievo ‘supera‘ il maestro: svolta in panchina, niente Mourinho

Il futuro di José Mourinho in casa Roma continua ad essere un tema caldo in vista della fine della stagione. Nuovo ribaltone all’orizzonte: c’è il sorpasso dell’ex

Tra sei giorni la Roma si gioca l’intera stagione, nella finalissima di Europa League. La sera del 31 maggio la squadra guidata da José Mourinho affronterà il Siviglia di Mendilibar. Prima della sfida europea la Roma tornerà in campo questo sabato, in casa della Fiorentina per la penultima giornata di Serie A. In attesa della fine della stagione il futuro dello Special One in casa giallorossa resta un nodo da sciogliere in vista del prossimo anno. Ed all’orizzonte appare un nuovo ribaltone con il sorpasso già effettuato.

Meno sei giorni alla finale di Europa League per la Roma di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha parlato quest’oggi alla stampa, presentando l’appuntamento che vale tutta la stagione e la storia del club giallorosso. Contro il Siviglia la Roma giocherà la seconda finale europea consecutiva, esattamente un anno è passato dalla conquista della prima Conference League per la squadra giallorossa. Tutte le attenzioni sono rivolte ai prossimi impegni, ma il futuro del tecnico portoghese continua ad accendere diversi scenari di calciomercato in giro per l’Europa. Le due destinazioni più probabili, in caso di addio alla Roma a fine stagione, sono il Real Madrid ed il PSG in Francia.

Dalla Francia, nuovo sorpasso in casa PSG: Xabi Alonso prima di Mourinho

Dalla Francia giungono notizie di un nuovo sorpasso, per quel che riguarda la panchina del club parigino. La short list in casa PSG comprende tre nomi, con la pista più calda che porta a guardare a Xabi Alonso. Lo spagnolo si è messo in vetrina sulla panchina del Bayer Leverkusen, squadra eliminata proprio dalla Roma nella semifinale di Europa League.

Secondo quanto evidenzia in Francia il sito Rmcsport.fr, il club francese avrebbe già avviato i contatti per l’ingaggio del tecnico spagnolo. La pista è in salita, ma sarebbe la più gradita dalle parti di Doha. In Serie A rimangono due opzioni per il dopo-Galtier, la prima è sempre quella che porta a guardare a José Mourinho. La seconda mira al futuro di Thiago Motta, che ben ha figurato quest’anno sulla panchina del Bologna.