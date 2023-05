Calciomercato Roma, ‘pacchetto’ con Rabiot: doppio smacco alla Juventus

La Roma riflette, in vista del mercato estivo. Il pressing di un top club inguaia i giallorossi e la Juventus: lo scenario.

La Roma, a prescindere dall’esito della finale di Europa League in programma il 31 maggio, sottoporrà la propria rosa ad un profondo restyling. Sono infatti tanti i calciatori che, al termine della stagione, lasceranno la compagnia obbligando il direttore generale Tiago Pinto ad ingaggiare sostituti all’altezza.

Almeno un colpo, ad esempio, servirà per potenziare il pacchetto arretrato. Roger Ibanez, ad esempio, è stato inserito nella lista dei cedibili e piace all’Atletico Madrid. I Colchoneros, di recente, hanno strappato il “sì” decisivo di Caglar Soyuncu ed ora hanno messo nel mirino il brasiliano. I contatti tra le parti sono scattati, con l’operazione che potrebbe concludersi in maniera positiva sulla base di 30 milioni.

In bilico, poi, la posizione di Diego Llorente sbarcato nella capitale a gennaio. Lo spagnolo, dopo un inevitabile periodo di apprendistato alla corte di José Mourinho, si è ambientato bene sfoderando alcune buone prestazioni. Il diritto di riscatto fissato a 18 milioni, però, rende quanto mai complicata la permanenza nella città Eterna del classe 1993 di proprietà del Leeds. Ecco perché il dirigente giallorosso ha cominciato a muoversi, al fine di individuare i rinforzi più adatti allo stile di gioco del tecnico portoghese.

Roma, si complica la strada per Ndicka

I riflettori sono finiti da tempo su Evan Ndicka, in scadenza il 30 giugno e non intenzionato a proseguire la propria avventura all’Eintracht Francoforte. Il francese si è preso del tempo per riflettere sulla sua prossima destinazione, non escludendo la possibilità di trasferirsi in Premier League.

Uno scenario possibile, visto che per lui ha cominciato a muoversi il Manchester United. I Red Devils, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, sono pronti ad investire circa 250 milioni per potenziare la squadra di Erik ten Hag: un tesoretto che verrà utilizzato per cercare di prendere proprio Ndicka ma anche Adrien Rabiot e Victor Osimhen. Il francese è legato alla Juventus fino al termine della stagione ed in caso di mancata partecipazione della Vecchia Signora alla Champions 2023/24 lascerà Torino. Il nigeriano campione d’Italia con il Napoli, dal canto suo, da sempre sogna di esibirsi in Inghilterra. Il Manchester United si prepara a lanciare il guanto di sfida alla Roma e alla Juventus. Il doppio smacco nei confronti dei bianconeri (anche loro interessati a Ndicka) è servito.